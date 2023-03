Organizadores del “Paseo cultural Alem” proponen nuevo encuentro con más de 130 feriantes

El paseo cultural es un espacio organizado por la Comisión Vecinal Barrio del Puerto de Gualeguaychú, y se lleva a cabo en la histórica calle Alem de la ciudad. A cumplirse veinte ediciones, los organizadores han reunido a artistas, artesanos, instituciones y vecinos para una celebración comunitaria cada segundo domingo de cada mes.

En esta edición, propone el tema: “El trabajo de las mujeres sostiene el mundo”. En consonancia con la conmemoración del 8 de marzo, se propone visibilizar la importancia del trabajo -a veces no remunerado, no remunerado de modo igualitario, o no reconocido- de las mujeres en la tareas sociales, creativas, institucionales, de cuidado y comunitarias, y la contribución sustantiva de este a la sociedad en su conjunto”.

Paseo Alem Gualeguaychú Foto: Prensa MDG

“Estamos convencidos de que valorar lo que nos sostiene nos permitirá ser una sociedad más justa y fuerte, convocamos a todos a sumarse a esta consigna visibilizando y reconociendo el trabajo de las mujeres en todos los espacios donde vivimos”.

En el paseo cultural a cielo abierto más importante de la provincia se podrán ver unos 130 feriantes artesanales, 4 escenarios callejeros con artistas de todas las disciplinas, y espacios de artes visuales. Los centros culturales del barrio Teatral Sinergia con cantina y juegos de mesa, y Chakana con escenario y cantina. Se suman las instituciones: Cáritas San Juan Bautista, Visitación de María, que ofrecerán cosas dulces y el Centro de Jubilados Uruguayos que difundirá actividades.

Se invita a vecinos a acercarse a disfrutar del encuentro cultural a realizarse este domingo 12 de marzo de 18 a 22 horas, en la calle empedrada de la ciudad. Habrá escenarios y en varios lugares del recorrido emplazado desde calle San Martín hasta Avenida Del Valle.