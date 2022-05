El proyecto de Ley ya ingresó en la Cámara de Diputados, y busca crear por medio del Ministerio de Salud un programa provincial de Acompañamiento Integral a Familiares de Pacientes Menores Oncológicos Crónicos. Dicho acuerdo podría brindar asistencia integral a los acompañantes (progenitores) de los pacientes menores con cáncer.

Ley Felipe: se realiza un debate abierto a la comunidad Foto: Facebook Bertoni

La iniciativa es llevada adelante por una familia de Gualeguaychú, Danilo Bertoni y Elizabeth Artaza, padres de Felipe, un niño quien falleció de cáncer con ocho años de edad.

El próximo sábado 21 de mayo, a las 15.00 horas se realizará el primer foro de presentación del proyecto en la plaza Urquiza de Gualeguaychú.

“" target="_blank">Cuando el Dolor se convierte en Lucha y la Lucha en Derecho”, es lo que expresan Danilo y Eli, quienes pudieron acompañar a su hijo, pero hay familias que no pueden, ya sea por trabajo, falta de recursos o por distancia.

“Al poco tiempo de perder a nuestro hijo Felipe, producto de un cáncer, Eli ve en un portal de noticias proyectos de ley que no habían tenido labor parlamentaria, uno de ellos trataba sobre el cáncer y era de autoría del Diputado Nacional por Entre Ríos, Juan Manuel Huss. Sin conocerlo le escribí por las redes sociales contándole de nuestra historia y que nos queríamos involucrar en la misma, no sólo nos contestó enseguida si no también que a los días estábamos reunidos en Gualeguaychú”, se puede ver en el escrito de Danilo.

Los padres de Felipe, Danilo y Eli. Foto: Facebook Bertoni

“Desde ese momento empezamos a trabajar sobre el proyecto #LeyFelipe, con madres y padres del dolor, Ongs y fundaciones de nuestra provincia, ya que el mismo asumiría como Diputado Provincial. Pensábamos que no solo tenía que haber una ayuda económica durante todo el tratamiento, si no también garantizar al enfermo y a las familias, contención por medio de un equipo interdisciplinario, alojamiento, comida , transporte, licencias especiales en el caso de que los padres sean empleados públicos provinciales, entre otras cosas , ya que la gran mayoría se moviliza a otras ciudades de Entre Ríos y el país.

En ese contexto, es que Bertoni anunciaba que, “Hoy llegó el gran día como padres de ingresar el proyecto #LeyFelipe, a la Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos. Esperamos que el total de los legisladores de las diferentes fuerzas políticas nos acompañen. El cáncer no tiene ideología política” escribía el papá de Felipe.

Anunciando lo que llegaría Danilo escribía, “Próximamente vamos a estar en cada Ciudad de Entre Ríos en las Plazas principales, contando sobre el proyecto, visibilizando la enfermedad y todo los que nos toca vivir cuando esto nos pasa”, y ese día llegó, es este sábado 21 de mayo a las 15 horas, en plaza Urquiza de Gualeguaychú.