La diputada Mariana Farfán - Gualeguaychú- (F.J. CREER Entre Ríos), presentó un proyecto de ley para eliminar disposiciones que no respeten la igualdad de género en las escuelas de la provincia de Entre Ríos, como un hecho “discriminatorio” que las mujeres deban usar faldas y los varones pantalones. Actualmente la Cámara de Diputados de Entre Ríos, trató el proyecto de ley y no discriminación en acuerdos escolares de convivencia.

Mariana Farfán - Diputada Provincial. Frente CEER Entre Ríos. Foto: Instagram

En este contexto, la diputada entrerriana, analiza las prácticas actuales en los establecimientos educativos y pone en debate el reclamo de numerosos estudiantes de la provincia, respecto a las exigencias en los acuerdos de convivencia que se contraponen a derechos consagrados; entre ellos; “Igualdad, no discriminación, ley de identidad de género y libertad de expresión”.

En cuanto a los acuerdos de convivencia, Farfán habla de la vestimenta (uniformes) que deben llevar los estudiantes, presentando así como un hecho “discriminatorio” cuando las chicas deben llevar polleras y los chicos pantalones para ingresar en los establecimientos educativos.

Con este criterio, la legisladora pone en relieve que “No todas las chicas usan polleras, es una clara discriminación hacia las mujeres porque se les impone y determina sobre su cuerpo a través de mandatos arcaicos”. En otro de los puntos la funcionaria plantea que; “No debería haber una imposición concreta para un género, sino que debería ser optativo, teniendo en cuenta que, tenemos un DNI no binario, donde la Ley de Identidad de Género y las leyes de educación hablan de formar estudiantes con valores de no discriminación y de igualdad de diversidades”.

Discriminación en Salta: no la dejaron estudiar psicopedagogía por tener asperger

El proyecto de ser convertido en ley, abarcaría a las escuelas públicas y de gestión privada de la provincia de Entre Ríos.

En el proyecto de ley, Farfán habla de criterio para regular en el alumnado el uso de determinada vestimenta, de estilo, corte o color de pelo, de aros, pulseras, piercings y demás accesorios de estética personal, sólo podrá serlo por cuestiones debidamente fundadas de seguridad o higiene, teniendo en cuenta que en los acuerdos de convivencia de cada escuela no deben exigirse conductas que violen otros derechos establecidos.

En diálogo con Vía Gualeguaychú , la legisladora explicó que el proyecto fue presentado en 2020 y actualmente se da tratamiento en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y la Banca de Mujeres, Géneros y Diversidad que preside. “Hay una clara discriminación imponiéndose el uso de polleras a las mujeres”. “Estas exigencias no respetan la ley de identidad de género” explicó Farfán, quien agregó que la problemática también es analizada por estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

La legisladora entrerriana viene trabajando arduamente en la propuesta, y cuenta con la participación de centros de estudiantes y de áreas de la Juventud. Asimismo, cree necesario que la comunidad educativa participe. “Los debates que emergen en la sociedad y generan transformaciones culturales no pueden quedar por fuera de las escuelas y de los valores que allí se inculcan” expresó.