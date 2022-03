Este miércoles, quedaron oficialmente inauguradas todas las dependencias de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Gualeguaychú, cuando el intendente Dr. Esteban Martín Piaggio, el gobernador, Gustavo Bordet, la vicegobernadora, Laura Stratta, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, el rector de la UNER, Andrés Sabella y la decana de la Facultad de Bromatología, Bertha Baldi realizaron el tradicional corte de cinta de las nuevas instalaciones de UNER en nuestra ciudad, ubicadas sobre calle Perón, en la zona del Parque Costero del Frigorífico ante la presencia de autoridades, funcionarios, estudiantes, personal y demás integrantes de la comunidad.

Inauguración edificio Bromatología Foto: Prensa Gualeguaychú

La Facultad de Bromatología UNER inaugura oficialmente su nuevo edificio

Para la UNER, la edificación está enmarcada en un proyecto macro de la comunidad de Gualeguaychú de un Polo Educativo que consta de cuatro módulos: Comedor Estudiantil, Aulas, Laboratorios, Administración y Gobierno; donde está proyectada la construcción de un Gimnasio Deportivo y un Hospital Veterinario destacando que este nuevo edificio ha sido diseñado y planificado, acorde a las necesidades para el desarrollo de las actividades universitarias de docencia, investigación y extensión de nuestra ciudad.

El intendente Piaggio expresó “estamos concretando un gran sueño. Este predio era como un gran monte, había que tener mucha imaginación para creer que era posible que acá estuviera este polo educativo.” Y profundizó los servidores públicos vivimos de soñar e imaginar lo mejor, las mejores realidades para nuestra gente. Y hoy me toca justo ser intendente en este momento y me parece muy importante destacar que cuando la presidenta era Cristina el país se acostumbró a inaugurar universidades, por eso no es casualidad, que se inaugure con el gobierno de Alberto Fernández, que nos convoca a seguir creyendo en la educación pública”.

Inauguración edificio Bromatología Foto: Prensa Gualeguaychú

“Disponemos de más terrenos para hacer crecer esta nueva centralidad, y poder tener a las otras casas de la ciudad y la región, y que se puedan seguir cumpliendo sueños” indicó también el intendente que detalló como se avanzó con diferentes obras, de saneamiento, de desagües pluviales, pavimentación, iluminación y veredas, como así también describió el proyecto de creación del Instituto Municipal de Educación Superior donde poder formar profesionales para nuestra ciudad” Finalmente tras agradecer a las autoridades e integrantes de la comunidad educativa, invitó a “Creer en la educación pública como la única herramienta que puede sacar definitivamente adelante”