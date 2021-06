Son trabajadores de salas de juegos tragamonedas de la ciudad que vuelven a llevar su reclamo a las calles. Llevaron un petitorio al presidente municipal Esteban Martín Piaggio. Reclaman la fuente laboral.

Numerosos trabajadores acompañados de sus familias volvieron a movilizarse por calle 25 de mayo hasta el municipio local, con el reclamo; “Hasta el momento no tuvimos ninguna respuesta desde la empresa y del gobierno, al reclamo que venimos haciendo los trabajadores de Newtronic, porque desde la empresa nos manifestaron que si no se reabre no se va poder pagar los sueldos, aspiramos que nos informen sobre una fecha estimada de cuándo podremos volver a nuestro trabajo”, informó MáximaOnline .

Se trata de unos 80 trabajadores del departamento Gualeguaychú y otros 200 que pertenecen a la provincia de Entre Ríos, quien reiteran la necesidad de volver a trabajar.