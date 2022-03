Se llama Ivana Valente y hasta ayer era la arquera de fútbol femenino del Club Independiente de Gualeguaychú. La deportista logró bajar 60 kilos, luego de practicarse una cirugía recomendada. Actualmente la gualeguaychuense decide darle un paso al costado al deporte por los insultos que recibe en las canchas de fútbol.

Ivana Valente - discriminación en el fútbol Foto: Facebook Ivana Valente

En un claro mensaje en sus redes sociales, Ivana, la gualeguaychuense, comparte su postura, detallando sus prioridades en un importante proceso de cambio personal. La joven recibió miles de adhesiones de sus seguidores e importantes mensajes de solidaridad.

“Las fotos que tanto jodo, hoy me empujan a ser un poquito más fuerte. Lamentablemente, tengo y necesito dar un paso al costado en este deporte tan lindo”.

“Sé que será un recuerdo cuando vuelva a leer esto algún día, pero me voy a acordar porque lo hice y eso me va a dar tranquilidad”, se puede leer en el sentido mensaje de Ivana. “Hay muchos tipos de violencia, hay muchas maneras de herir a las personas y nuevamente me tocó. Pero no solo se trata de lo físico, de mi cuerpo, la cabeza está jugando también acá, y creo q es la parte más difícil, darse cuenta del cambio, de lo que voy logrando para llegar a la cancha, antes durante y luego del partido, y volver a escuchar cosas que lastiman, que hieren, que hacen muy mal”.

“No es extraño escucharlo, no sorprende, porque los escuche siempre atrás del tejido, insultando, dirigiéndose a jugadoras con tantas malas palabras. Lo que sí me sorprende, es sean mujeres muchas veces las que me gritan”. “Ahí es donde pienso” reflexiona la joven, haciéndose la pregunta; ¿y el respeto del que hablamos, donde está?.

“Hoy le digo un “hasta luego”, al fútbol. Hoy quiero que mi cabeza entienda que voy por un buen camino, un camino largo donde no quiero este tipo de obstáculos, lamentablemente, el ambiente del fútbol fuera de la cancha, lastima. Es fácil decir que no hay que darle importancia, pero cuando uno está pasando por un momento de procesos y cambios dentro de uno, es muy difícil hacer oídos sordos”.

“Gracias otra vez a mi equipo @independientegchu.futbolfem, por bancarme una vez más y por respetarme”, deja en el final de su comunicado, agregando en detalle “el antes y el después”, compartiendo las fotos del proceso por el cual está pasando.