El gobierno de Entre Ríos anunció la medida ante la negativa de los docentes a las cuatro ofertas ya realizadas en paritarias. El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, lo comunicó en las últimas horas que se decidió aumentar por decreto el salario a ese sector.

Los docentes privados de Entre Ríos determinaron 48 horas de paro

La medida indica que se elevará el salario mínimo docente a 450.000 pesos; se aplicará un aumento del 5 por ciento para el mes de julio; se igualará la inflación para agosto; y se otorgará una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos en tres cuotas.

El gobierno de Entre Ríos anunció que aumentará por decreto el salario a los docentes Foto: CRISPORTELA

Al respecto, el ministro Troncoso instó a los gremios a “cesar con las medidas de fuerza y levantar los paros, y llamó a la razonabilidad y la responsabilidad”. También afirmó que si no se levantan los paros se evaluará pedir la conciliación obligatoria ante la justicia”.

Troncoso recordó a los docentes que: “Día de paro, día que se descuenta, día que se pierde, día que se recupera. Si es necesario estirar el ciclo lectivo a enero, se hará”.

Además, el ministro sostuvo: “No podemos permitir que, tanto los chicos como los docentes no sindicalizados sigan siendo rehenes de algunos gremios. ATE como UPCN aceptaron un aumento de estas características y los docentes de UDA también. No se explica cómo luego de cuatro propuestas haya gremios que sigan sin aceptar, sin dar explicaciones. Esto nos lleva a dar el aumento por decreto, no queremos que docentes sean víctimas y se queden sin aumento salarial por la negativa de algunos sectores sindicales”.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Uriel Brubpacher, marcó el difícil contexto graficando. “Estamos peor que en pandemia, con una caída en el último bimestre de 20 puntos en los ingresos con respecto al mismo mes de 2023″. Valoró que: “El gobierno mantuvo abiertas las paritarias; dio aumento en enero cuando nunca antes había ocurrido y que incluso nunca se alteró el cronograma de pago con el costo que ello acarrea”.

Finalmente Troncoso destacó que: “Esta es la manera de poner más dinero en el bolsillo del trabajador y más rápido. El mes que viene aquellos que cobran la mínima van a tener un aumento del 29 por ciento, ya que pasarán de un mínimo de 379.000 pesos a 490.000 pesos, contando la suma fija”.

El aumento salarial en detalle:

- Aumento del mínimo docente a un 18,7 por ciento, el que llegará a 450.000 pesos.

- Aumento del 5 por ciento para el mes de julio.

- Aumento igual a la inflación para el mes de agosto

- Pago de una suma fija no remunerativa de 120.000 pesos en tres cuotas iguales.

- Se liquidará por complementaria.

- Convocatoria a la mesa técnica con gremios docentes y del escalafón general para la recomposición del primer semestre.