La provincia mejora la oferta a docentes y estos ratificaron 4 jornadas de paro

En una nueva reunión paritaria celebrada en las últimas horas, el gobierno de Entre Ríos hizo una nueva propuesta salarial a los gremios docentes, aunque no logró detener la medida de fuerza anunciada por los gremios para los días 1, 2, 7 y 8 de agosto.

Los gremios docentes de Entre Ríos rechazaron la oferta del gobierno y anunciaron 4 días de paro

La oferta del ejecutivo consiste en una pauta semestral que iguale los salarios a la inflación mensual; el pago de una suma fija de 200.000 pesos, que incluye a los pasivos; y el aumento de un 13,4 por ciento del salario mínimo docente a 430.000 pesos.

Al respecto, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó que: “Se hace con un esfuerzo enorme del gobierno y por eso pedimos un esfuerzo a todos. La propuesta busca blindar la inflación y compensar los ingresos de los trabajadores”.

Manuel Troncoso, ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos Foto: Facebook

En este sentido, precisó que se propuso un aumento salarial de 5 por ciento sobre los salarios de julio, en caso de aceptarse, a pagarse por complementaria. “Acá estamos pagando un poquito por encima de la inflación, que fue del 4,6 por ciento; es decir, 0,4% por encima de la inflación”. Además agregó que el resto de los cinco meses consecutivos, hasta diciembre inclusive, se pagaría la pauta de inflación que marca el Índice de Precio al Consumidor (IPC).

Troncoso aseguró que: “Continuaremos negociando, pero siempre con los chicos en las aulas. Este es un gobierno con vocación de diálogo, pero queremos a los chicos en las aulas y no perder días de clases”. Por su parte, la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, reiteró que este gobierno respeta el derecho a huelga. “Día que se para, día que se descuenta y luego se recupera”.

En la propuesta, el gobierno planteó una mejora a la anterior que consiste, en primer lugar, en igualar los salarios a la variación producida por inflación hasta fin de año; una compensación a través de una suma fija de 200.000 pesos en cinco meses (de agosto a diciembre) que también alcanzará a los pasivos; y de los cuales la 1/5 de la suma prevista tendrá el carácter remunerativo y bonificable a cuenta de futuros aumentos a partir del mes de enero de 2025.

Mientras tanto, desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) seccional Gualeguaychú, ratificaron la medida de fuerza anunciada con la adhesión de los docentes nucleados en gremios como SADOP, AMET y UDA.

Al respecto, la secretaria general Natalia Zucol indicó que: “Los docentes tienen un sueldo que es de un indigente. Los trabajadores no seremos la variable del ajuste, ni de Milei, ni de Frigerio. Muchos votaron al actual gobernador, pero no le dieron un cheque en blanco para que haga lo que quiera, tendrá que entender que no seremos su variable de ajuste”, pronunció afirmando que se movilizarán este jueves en la ciudad de Paraná.