Pasada la fecha de Citroen Competición y TC del Litoral, que reunió pilotos de Entre Ríos, y provincias limítrofes, este fin de semana vuelve la actividad al Autódromo Gualeguaychú.

Foto: Prensa deporte

Luego de 9 años, regresan las categorías, TC Pista Entrerriano, TC 850, Fórmula 3 Entrerriana, y en esta oportunidad, la categoría SP 1000 Nueva Generación, para desarrollar su segunda fecha del calendario anual.

Se esperan más de 80 vehículos en pista, y un espectáculo dado por la paridad en las diferentes marcas que componen cada categoría.

La nueva categoría fórmula 3 entrerriana contará con 3 debuts en la ciudad: el correntino Ignacio Vilas (MAF Racing), el uruguayo Tomás Granzella (AA Racing Team), y el local Franco Riva (RV Racing Team). Además, se reincorpora en la categoría el actual campeón de la categoría Junior Max. de la Rotax (RMC Grand National) Nazareno López (AA Racing Team), piloto local que compite actualmente en la Formula 3 Metropolitana.

En la categoría TC Pista Entrerriano, además de los pilotos que estuvieron presentes en la primer fecha desarrollada en el autódromo de Concordia, se sumará Sebastián Almada, piloto de la ciudad de Basavilbaso, que no fue de la grilla en la primera del año. Los pilotos que representan a la ciudad, son Mariano Peretti (ex campeón de TC del Litoral B), y Juan Manuel Farabello (ex campeón de TC del Litoral A), ganador de la última fecha disputada.

La actividad comenzará este viernes 22 de abril con pruebas comunitarias desde las 12 y hasta las 18 horas, y mañana sábado comenzará la actividad oficial con entrenamientos, clasificación y series a partir de las 9 horas, hasta pasadas las 17 . El domingo se vivirán las finales, comenzando la jornada a partir de las 9 horas, con entrenamientos previos a las mismas.