Mauricio “Palito” Davico es jefe comunal de una pequeña localidad del sur entrerriano que ha logrado superarse en los últimos años. En la actualidad, duerme poco, no solo por las responsabilidades políticas, sino que es un papá ocupado tanto de Santino como de Rocco, su tercer hijo nacido hace apenas una semana. El intendente de Pueblo General Belgrano, contó detalles de su vida a TN .

Al frente del municipio desde 2015 de la mano de “Nueva Generación”, partido político que él mismo creó junto a vecinos de Entre Ríos, hoy piensa y evalúa ocupar el sillón que hoy tiene Esteban Martín Piaggio (Gualeguaychú). Antes integró el grupo de cumbia Ráfaga, el cual dejó a fines de 2008 para retornar a su ciudad natal y comenzar, de manera inesperada, una carrera política que lo exalta entre sus pares.

Mauricio "palito" Davico - Intendente de Pueblo General Belgrano en su paso por Ráfaga. Foto: Instagran Davico

“Cuando viajaba por todo el país con Ráfaga me gustaba hablar con la gente. Ver cuánto ganaban, cuánto pagaban de impuestos. Y acá vimos que podíamos transformar las cosas involucrándonos. Sabíamos que daba para más”.

Mauricio Davico reasumió la gestión municipal de PGB

Las tres políticas que implementó Davico al asumir como intendente en 2015

Con 40 años de edad, el entrerriano centró sus primeros años de gestión en tres políticas concretas: eliminación completa o parcial de las tasas, reducción del personal municipal e incremento de las obras públicas.

“No eché a nadie, lo que hice fue no renovar los contratos de aquellos que no estaban en planta permanente. El intendente anterior tenía 120 personas en total trabajando en la municipalidad. Yo podría haber seguido con esa gente, pero cuando asumí solo continuaron todos los empleados fijos. Sumando nuestros contratados e incluyéndome a mí, y nuestros concejales y funcionarios somos 66″, explica.

Mauricio "palito" Davico - Intendente de Pueblo General Belgrano Foto: Instagram Davico

Su reelección en 2019 se la atribuye, en parte, a las obras que llevaron a cabo en un pueblo que hasta su arribo no contaba con calles asfaltadas. “Hoy son más de 40″, agrega. Se realizaron más de 150 cordones cuneta, alumbraron las calles con luces LED y efectuaron miles de metros de red cloacal.

“Trajimos el gas natural al pueblo, que lo más cercano que estaba era en el corsódromo de Entre Ríos. Hicimos una obra muy grande para traer el gas y acá lo distribuimos en 22 kilómetros dentro del pueblo. Hoy un 60% de nuestra población tiene gas natural”, cuenta.

Otros de los puntos que Davico destacó; “Me propuse bajar algunas tasas. Por ejemplo el derecho a edificación. La gente compraba un terreno y después tenía que pagar para construir. Lo eliminamos. En 2021 eximimos a los complejos turísticos del pago de la tasa comercial. Y a los que adeudaban las de 2020 se las financiamos en cuotas sin interés”.

La reducción más significativa se vio reflejada en las boletas de luz. Davico dispuso que del 18% fijado para el consumo de energía para residenciales se pasará al 8%. Y que el 15% para las industrias, comercios e instituciones se disminuyera al 10%. “Tenemos 218 millones de pesos de presupuesto por año. También contamos con financiación del gobierno de Entre Ríos y de Nación, pero de nuestro presupuesto pagamos los sueldos y hacemos las obras”, revela.

El intendente de PGB toma licencia sin goce de sueldo hasta las PASO

El sueño de ser abogado y sus años como percusionista en el grupo Ráfaga

Davico está en pareja con Micaela (mamá de su flamante hijo) y también es padre de Catalina (16) y Santino (9). “Me fui de Entre Ríos cuando terminé la secundaria a estudiar Derecho a Buenos Aires. Vivía con Martín y Valeria, mis hermanos, en un departamento ubicado sobre la Avenida Independencia. Pero apenas cursé unas materias del CBC. Ahí conocí a los chicos de Ráfaga y me uní a ellos”, recuerda.

Davico explica que el grupo estaba formado por ocho integrantes. “En los vivos solían ser 12 ó 13. Comencé a ser parte de las giras nacionales como amigo”, indica. Aquello duró hasta que un miembro de la banda decidió probar su capacidad en diversos instrumentos de percusión. El intendente abandonó para siempre el sueño universitario.

Durante aquellos años forjó un vínculo íntimo con Ariel Puchetta, líder de Ráfaga. “El grupo sobrevivió a todo porque los chicos son muy sanos. Nunca hubo adicciones ni excesos. Con Ariel jugábamos a la PlayStation, al truco. Él sigue siendo así”.

La adolescencia

Davico cortó el pasto en su pueblo, fue ayudante de albañil, musicalizador en los bailes y aprendió el oficio de escuchar a la gente a través de Héctor, su papá: “Mi viejo siempre estuvo haciendo política, tuvo rosca en la zona, pero nunca ocupó un cargo. Falleció en 2018. Era chofer de micros de larga distancia, también tuvo comercios. Llevaba gratis a los estudiantes que se mudaban a Paraná o Santa Fe para estudiar”.

De su mamá Liliana observó “el esfuerzo y la perseverancia” con la que viajaba al barrio porteño de Once para comprar bolsones de ropa que luego vendía en el campo. “Hoy está jubilada. Pudo comprarse unos departamentos en Gualeguaychú que los alquila todo el año”, expresó.

“Llegó a la municipalidad a las 8 y me quedo hasta las 16. Vengo a mi casa, como algo, estoy un rato con la familia y voy a buscar a Santino al colegio. A la tarde pueden surgir más reuniones. Y lamentablemente siempre con el celular en la mano”, explica, y agrega que le cuesta adaptarse a los ritmos del WhatsApp: “Me llegan 300 mensajes por día y no logro contestarles a todos. Siempre les digo que vuelvan a mandarme un mensaje así me queda arriba de todo y les respondo. No tengo a nadie que me maneje el celular”.

Davico -Bullrich - Frigerio Foto: Instagran Davico

Su carrera política

Davico se había presentado en las elecciones de 2011, donde perdió por 16 votos. “Esa noche le dije a mi pareja que en 2015 iba a ganar. Estaba seguro”, rememora. Dos años antes había retornado a Entre Ríos para vender pilares de premoldeado de luz. “Es una pyme y la sigo teniendo, pero lógicamente está abandonada”, explica.

“Trabajaré para que Rogelio Frigerio sea gobernador de Entre Ríos, pero no me desvela el cargo que tengo. Puedo hacer otras cosas”.

Mauricio "palito" Davico - junto a Rogelio Frigerio Foto: Instagram Davico

“Conozco a Horacio Rodríguez Larreta y me parece muy formado, un matemático para laburar. También me gustan las ideas que tiene Javier Milei. Si mañana hay un balotaje entre ellos no podría decirte por quién apostaría. A Rodríguez Larreta no se lo escuchó en modo presidencial. Y con Milei coincido en que hay que achicar el Estado”, reflexionó Davico, quien asegura que cuando la política lo disponga se retirará de la función pública para continuar en la actividad privada.

Mauricio "palito" Davico -con Javier Milei. Foto: Instagran Davico

Elecciones 2023: Davico, podría ser intendente en Gualeguaychú. Al respecto dijo; “Yo nací en Gualeguaychú, así que jurídicamente puedo ser candidato a intendente. Y mentiría si digo que no me interesa. Pero lo definire en el futuro”