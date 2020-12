El sueño de la casa propia sigue siendo lo más difícil para muchas familias. Lograrlo en un año tan difícil como fue el 2020, y en medio de una pandemia generada por el COVID-19, sin dudas que es para celebrar doblemente.

“Por circunstancias de la vida, lo ve como algo muy lejano e inalcanzable.... Pero no!. A nosotros nos llegó... Y no lo puedo creer... Mí mudanza N°30 y la que es para siempre como dice mi Solcito Valen”, decía Brenda Reynoso una de las beneficiarias, mamá de dos nenas, y su esposo Fabio Arraigada que ya celebran un año nuevo con llave en mano.

Familias de Gualeguaychú que cierran el 2020 con casa propia

“ Tengo tanto por agradecer .... A tantas personas, que no me alcanzaría el día para enumerar a cada una de ellas... siento que estoy realizada, pero con muchos proyectos y mucho camino por delante y por recorrer... siento tantas cosas que no se ni como expresarlas, una emoción tan grande”. “Lo logramos Ma, lo logramos como familia, esas palabras de mí dulce Valen y la emoción y el infinito abrazo mi hermosa princesa Manu, esto es por y para ustedes mis niñas, mi gran amor y compañero Fabi... Lo logramos! Llegamos!!!! decía Brenda en redes.

Familias de Gualeguaychú inician el 2021 con techo propio

El 2020 cierra con esta y varias familias a las que se les entregaron las llaves de sus viviendas. Son 2 barrios, 40 viviendas pertenecientes al Programa Primero tu Casa con el apoyo del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda que se encuentran en calle Roffo entre Maestra Piaggio y Alférez de Sobral y 38 viviendas ubicadas en las calles Belgrano, Calle Sáenz Peña, calle Uruguay, calle Salaberry y Calle Pública de Gualeguaychú.