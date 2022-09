Caso Constantino: habló una de las víctimas del intendente de Gilbert “fue un alivio saber que le dieron la preventiva hasta el juicio”

Verónica Portillo, es una de las denunciantes de abuso sexual contra el intendente entrerriano Ángel Fabián Constantino, a quien la justicia determinó que permanecerá bajo prisión domiciliaria hasta el 17 de febrero de 2023, fecha prevista para el inicio del juicio por tres hechos de abuso sexual y uno de violencia contra un empleado de la municipalidad de Gilbert.

La justicia le extendió la prisión domiciliaria a Fabián Constantino imputado por abuso sexual

El intendente de Gilbert, deberá hacer frente a un proceso judicial donde se lo acusa de abuso sexual contra tres mujeres. A lo largo del debate, se escucharán cerca de 50 testigos y se expondrán las pruebas recolectadas en la investigación penal preparatoria.

El intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, acusado de violación pero que sigue en su cargo.

Constantino, podría ser condenado a una pena superior a los 10 años. El abogado querellante junto a la Fiscalía solicitó 18 años de cárcel con cumplimiento efectivo para el funcionario municipal.

“Fue un alivio saber que le dieron la preventiva hasta el juicio”, dijo en declaraciones a El Once, Verónica Portillo, la denunciante, quien también destacó que “siempre estuvimos contenidas por la fiscal, nuestros abogados y la gente que nos rodea. Confío en la justicia, fue muy difícil llegar hasta acá, porque también teníamos todo un pueblo en contra; hasta el día de hoy hay quienes no nos creen. Hay muchas denuncias que quedan en la nada pero es porque no tienen el apoyo que necesitan y nosotras si lo tenemos”.

Portillo señaló que “los años que le den está bien, nosotros queremos justicia y ellos sabrán cuántos le darán”, en referencia al pedido de prisión.

Sobre el accionar del Intendente en uso de licencia tras las denuncias, la mujer dio cuenta que “No tuvo pudor ni vergüenza y se agarró del municipio” para seguir amedrentando a sus víctimas. “A él no le importaba nada, andaba por dónde quería”, hasta que le impusieron la prisión domiciliaria.

Portillo también señaló que “la gente opina sin saber lo que hay en la causa, pero sólo las que fuimos a denunciar sabemos las cosas aberrantes que hay, tampoco podemos explicarle a cada ciudadano lo que hay en la causa. Creer está en cada uno, nosotras sabemos bien lo que hicimos, de ir a la justicia a denunciar. Al principio la pasé muy mal, quedé expuesta en una situación para la cual no estaba preparada, son procesos que te pasan por arriba, pero estuve acompañada”, reiteró.

Finalmente, la mujer mencionó que tuvo que realizar tratamiento psicológico. “Ahora estoy tranquila y fuerte por mis hijos. Superé gran parte de eso y sólo queda el juicio; estoy preparada para sentir la última vez que él nos toca, porque ir al juicio y decir todo lo que pasó es vivirlo de vuelta”.

Atención: para denunciar violencia: La Línea 144 está disponible 24 horas, los 365 días del año.