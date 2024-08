Carlos, el entrerriano que hizo sonar la campana de la esperanza tras superar el cáncer

Este martes 20 de agosto, en los pasillos del Hospital Centenario de Gualeguaychú se vivieron momentos llenos de alegría al escucharse nuevamente el sonido de la “Campana de la Esperanza”. Un nuevo paciente logró vencer al cáncer.

La campana del servicio de Oncología del Hospital de Gualeguaychú volvió a escucharse gracias a la voluntad de un paciente que culminó su tratamiento de quimioterapia. “Todo lo que tengo es agradecimiento” dijo el hombre que había sido diagnosticado con cáncer de estómago.

Carlos Silva, el entrerriano que hizo sonar la campana de la esperanza. Foto: Hospital Centenario

Carlos Silva, de 65 años de edad, dió detalles de como logró reponerse. “En el año 2017 empecé con un dolor de estómago, primero era un dolorcito y después cuando lo estudiaron me dijeron que era cáncer de estómago”.

Acerca de su estadía en el hospital, Silva fue agradecido y destacó que: “Me sentí muy bien acompañado por las enfermeras (Soledad Stieben y Mabel Fernández) y el doctor Franco Ramello. La verdad que me acompañaron un montón, todo lo que tengo es agradecimiento, hasta medialunas me traían y cafecito”.

“Siempre me dieron aliento y tiraron para adelante. Hoy siento de todo, es re lindo, no fue en vano todo lo que se hizo”, expresó el hombre emocionado al tocar la campana ubicada en el servicio de Oncología del Hospital Centenario.

La campana tiene como objetivo que la hagan sonar los pacientes que finalizan su tratamiento de quimioterapia. Es un reconocimiento a ellos que logran vencer el cáncer.