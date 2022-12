Se casó con un jeque, se hizo millonaria y cocina en cantidades industriales para los necesitados

De origen venezonalo-libanés la influencer Surthany Hejeij comenzó con su canal de cocina en YouTube y pronto se hizo de un nombre en el mundo gastronómico. A la par lanzó su cuenta de Instagram donde su crecimiento es más paulatino.

Ahora es conocida en las redes sociales como Surthycooks y en TikTok reúne una comunidad de más de 18.6 millones de seguidores. Sus videos son virales por la acción humanitaria que hay detrás.

Surthycooks la tiktoker que cocina en cantidades industriales para los más necesitados Foto: Instagram/Surthycooks

Es que esta joven influencer hace comidas en cantidades industriales que luego dona a los más necesitados. Ella misma empaqueta las porciones y se acerca a un barrio de los más humildes para repartir el alimento entre grandes y chicos.

En vísperas de la Navidad preparó cookies con chips de chocolate y llevó también un buzón para que niños y niñas puedan enviar su carta de deseos y regalos a Papá Noel. Mientras que en el marco del Mundial Qatar 2022, Surthycooks se animó a preparar comidas típicas de las selecciones y en la caso de Argentina cocinó empanadas caseras de carne molida fritas.

Según reveló el portal Bella y Genial, Surthany no es chef sino diseñadora, pero encontró su pasión en la cocina: “Para mí no es solo cocinar, es crear, es arte”. Otra de sus motivaciones es ayudar a los demás: “Soy afortunada de tenerlo todo, pero eso no es suficiente para mí, no sabiendo que otras personas alrededor necesitan ayuda”.

En sus videos incluye también las recetas y las cantidades para porciones más moderadas para que los usuarios puedan replicar las preparaciones en casa.

El sueño de Surthycooks de viajar a México

Casada con un jeque árabe que la ayuda a financiar sus grandes proyectos culinarios para ayudar a los más necesitados, el hombre le prometió que si alcanzaba los 5 millones de seguidores en Instagram la llevaría de viaje a Cancún, México.

Con una comunidad de seguidores de 1.5 millones, la influencer de cocina aún está lejos de su objetivo pero se ilusiona con la posibilidad de conocer esta playa del Caribe.

La respuesta de Surthycooks a los haters

A través de sus videos se puede distinguir el alto nivel de vida que tiene la influencer junto a su familia. Además de estar casada tiene dos hijos y en las imágenes aparece una lujosa cocina, y las grandes habitaciones que tiene su hogar.

Pese a su acción humanitaria y desinteresada, Surthycooks recibe algunas críticas y cuestionamientos en sus videos. Los haters apuntan a por qué tiene la necesidad de filmar y compartir sus buenas acciones, o su incluso punen en duda su matrimonio.

Pero la diseñadora hace caso omiso a los mensajes de odio y prefiere quedarse con todo el amor y las buenas energías que también recibe de parte de miles de usuarios de todo el mundo. “Cuando tú mismo pones en duda tu potencial, le creerás tan fácil a las críticas no constructivas de los demás”, reflexionó.