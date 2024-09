Recorriendo la Ruta 40 con Tupac Guantay: “Cocinar se convirtió en un estilo de vida, en un oficio”

La Ruta 40 es una de las carreteras más emblemáticas de Argentina, extendiéndose a lo largo del país y cruzando una variedad de paisajes y culturas que la hacen única. Desde la imponente Cordillera de los Andes hasta las llanuras patagónicas, este camino nos ofrece un recorrido a través de la rica diversidad del territorio argentino. En esta ocasión, el cocinero salteño, Tupac Guantay, se embarcará en un viaje gastronómico a lo largo de este trayecto, explorando las tradiciones culinarias de algunas de las provincias del noroeste argentino.

Guantay invitó a participar a cocineros locales y a profesionales.

A lo largo de su travesía, el cocinero visitará San Juan, Mendoza y La Rioja, colaborando con chefs locales para preparar y compartir las delicias típicas de cada región. Guantay, en diálogo con VíaPaís, relató algunas de sus aventuras culinarias y sobre qué tratará su nuevo programa de televisión.

La aventura gastronómica de Tupac Guantay

Desde que tiene memoria, Guantay, nacido en Cafayate, cocinaba junto a su madre y su abuela: “Un poco por ellas se me metió la inquietud de cocinar y años después tuve la suerte de estudiar en Salta, que es donde actualmente vivo. Hasta el día de hoy se ha convertido en un estilo de vida, en un oficio”.

Las nueces es un producto protagonista que utilizaron en las recetas.

Hace más de 10 años que Guantay se dedica a la gastronomía: “Cocinaba de manera inconsciente, era más un juego que otra cosa. Mi familia me llamaba para amasar los fideos o batir las claras para algún bizcochuelo. Pero mi abuela veía algo en mí, por eso me insistía y me levantaba muy temprano para que vaya a ayudar en la cocina”.

Explorando el Norte de Argentina

Guantay, en esta nueva edición del programa Ruta 40, de la mano de elGourmet, se sumerge en una aventura destinada a revelar la variedad de platos y sabores que se presentan en cada región: “La gran mayoría de argentinos fantaseamos con la idea de hacer esta ruta. Para mí el mensaje, que es una reflexión que la vengo viviendo a flor de piel y llevo la bandera de eso, es que conozcamos el producto local y que lo consumamos”, indicó el chef.

Y continuó: “Nosotros, los cocineros, tenemos un protagonismo que antes no estaba, antes estábamos en la oscuridad cocinando y no teníamos ni voz ni voto, pero ahora un chef te puede realmente recomendar o influenciar de alguna manera. Un poco el trabajo es ese: vender a nuestro país que es hermoso y mostrar este recorrido que es increíblemente precioso y muy rico en un montón de aspectos”.

Este recorrido comienza en La Rioja, donde el chef recorrerá cuatro destinos: Salicas, Pituil, Famatina y Chilecito, luego, se dirigirá a San Juan, y por último, Mendoza. Guantay visitará cocineros y familias locales y compartirá recetas típicas de la zona: “Cada lugarcito tiene su atractivo, cada personaje tiene su encanto. Lo que me sigue sorprendiendo es la calidad de la gente y la sabiduría que tienen que, por ejemplo, con solo mirar para arriba, saben que si la luna salió por este lado, al otro día tienen que plantar habas o si la luna llena cae un martes, que los maíces van a florecer. Son muy sabios”, detalló Guantay.

El objetivo de Guantay es que la gente conozca más la belleza del norte y sus productos locales.

“Cociné con gente común y corriente, cocineros de familia, que no se dedican a nivel profesional. Por ejemplo, en La Rioja hicimos dulces con una señora que hace para ella y a veces también vende. Hay un montón de restaurantes cinco estrellas a los cuales podríamos ir, pero un poco la idea de esta búsqueda y de este recorrido es ir a todo lo contrario: recorrer un lugar un poco más humilde, ir a casas de familia, a pequeños productores, y no cosas industrialmente gigantes”, agregó el cocinero.

Entre los ingredientes de las recetas que preparó, se destacan las olivas, las nueces, el vino: “Por lo general, la gente tiene frutales en el patio de la casa, también visitamos a un productor de pistacho en San Juan. Es una gran idea que te muestren todo el proceso desde cero”. Uno de los platillos que más le llamó la atención fue un membrillo que lo cocinó en una granja biodinámica: “Lo preparamos con un poco de aceite vegetal y frutos secos que secan ellos mismos. También hicimos queso que preparan casero, fue una entrada que me voló la cabeza”.

Este nuevo programa serán seis episodios que comenzará el 2 de septiembre a las 16 y 20 por el canal elGourmet, con repeticiones los sábados y domingos a las 17.