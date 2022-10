Recoleta: pidió una “traviata” y le cobraron 1.100 pesos por unas galletitas de agua con jamón y queso

La gastronomía es un mundo y cada vez hay más ofertas en los menús de los restaurantes para comer afuera, pero no siempre las experiencias son buenas. En las últimas horas de este fin de semana se viralizó por las redes sociales la indignación de un comensal en un bar del barrio porteño de Recoleta.

Se trata del reconocido establecimiento La Biela, una de las cafeterías notables de la Ciudad de Buenos Aires. Además del servicio Take-Away, el lugar ofrece en su carta platos como variedad de ensaladas, sandwiches y minutas como suprema de pollo, pescado a la plancha, pizzas y más.

Pero un usuario no quedó satisfecho con el servicio y lo manifestó a través de las redes sociales. Indignado por la situación contó por Twitter que pidió una “Traviata” y el mozo le sirvió una galletita de agua con una feta de jamón y otra de queso. Pero eso no es todo, sino que lo más llamativo fue el exorbitante precio del plato que le cobraron: 1100 pesos.

Pidió una "Traviata" y le cobraron más de mil pesos Foto: Twitter

“Estoy en la Biela de Recoleta, pedí una traviata de mierd* que es una criollita con una feta de jamón y queso de mierd*. Me la cobraron 1.100 pesos. Me estoy puteando con el mozo que encima no me trae la factura”, contó el economista German Fermo en su cuenta @germanfermo.

Además sumó la fotografía de la porción y despertó la indignación de sus seguidores, por lo que no tardó en viralizarse. En cuestión de minutos, su posteo recibió más de mil “me gusta” y un centenar de tetuits. Tanto es así que el nombre de la cafetería se convirtió en Trending Topic.

La reacción de los usuarios por el precio del plato

Fue cuestión de minutos para que usuarios de Twitter opinaran al respecto. Si bien muchos criticaron al economista por su comentario despectivo e ironizaron al respecto, muchos otros se sumaron a cuestionar al restaurante por su oferta.

La porción de Traviata por $1.100 Foto: twitter

“Así te roban en Recoleta (?)”, “Te diría que más que jamón parece paleta sandwichera”, “Encima esta rota” y experiencias como: “Una vez fui ahí a tomar un café con unos turistas alemanes. Pidieron un cappuccino con gran expectativa, porque yo les había comentado que era una cafetería famosa de acá. Fue uno de los peores y más caros cappuccinos que tomaron en su vida. Nunca más”, fueron algunas de las reacciones.