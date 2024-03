Pidió una empanada de pastel de papa y el precio no pasó desapercibido: “250 gramos de puro placer”

Las infinitas combinaciones de comida tradicional argentina son irresistibles y, sin duda alguna, deliciosas. En este caso, un influencer pidió unas empanadas con un sabor inusual y se hizo viral en X (antes Twitter). En cuestión de minutos, la publicación se llenó de ‘me gustas’ y compartidos y generó debate entre los usuarios: ¿empanada de pastel de papa si o no?

Pidió una empanada de pastel de papa y se hizo viral

El youtuber y creador de contenido llamado Ramiro Terraza, más conocido como Ramitagram, tiene su propio canal llamado Bajoneando por hay donde sube reseñas de distintos tipos de hamburgueserías, pancherías, pizzerías, de comidas al paso, entre otras. “Hoy vamos a bajonear sin ganas: las empanadas más locas del mundo”, empezó comentando en el video.

El tweet viral del youtuber. Foto: Captura de pantalla de X

Ramitagram hizo en pedido en el local Mostachole de media docenas, entre ellas, encargó la Titi (de pancita ahumada, pollo, barbacoa, queso cheddar y huevo poché), la Moye (de mollejas con crema de limón, cremoso de papa y provoleta fundida) y la que mas ansiaba probar, que se llama empastelada: pastel de papa by Mostachole y cubierta de papa gratinada.

Cuando llegó el pedido, el joven no dudó en probar la empastelada: “Quiero arrancar con la más letal: la empanada de pastel de papa que viene cubierta de puré. Esto puede salir muy bien como muy mal”, comentó. Sin embargo, al darle el primer bocado se llevó una enorme sorpresa: “Exquisita. 250 gramos de puro placer”. Y describió: “Un poquito de quesito, aceituna, y el relleno tradicional del pastel de papa (carne picada, cebolla, morrón), es increíble”.

El influencer inmediatamente compartió en su cuenta de X una foto de la empanada: “Contemplen ante sus ojos la perfección de la empanada de pastel de papa”. Con más de 1.000.000 de me gustas causó furor entre sus seguidores: “¿Qué es esta creación de Dios? Necesito probarlo ya”, comentó un seguidor, mientras otros rechazaban la idea: “Nada más feo que morder una empanada y encontrar una papa. El guiso se come en plato, no en empanada”. Y vos, ¿te animarías a probarla?

Receta de la empanada de pastel de papa

La receta paso a paso para replicar esta empanada de pastel de papa en casa:

Ingredientes:

500 g de harina

250 g de manteca fría

150 ml de agua fría

1 huevo

1 cucharadita de sal

1 kg de papas

500 g de carne picada

2 cebollas

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

100 g de aceitunas

2 huevos duros

1/2 taza de puré de tomates

Sal, pimienta y pimentón a gusto

Preparación: