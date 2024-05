Paulina Cocina tiene la clave para preparar el guiso de lentejas más delicioso y que rinda para varios platos

C ortar el chorizo colorado en rodajas , y luego cada rodaja en cuatro partes. Ponemos los trozos de chorizo en una olla con agua y lo llevamos a hervir durante 15 minutos

Picar la cebolla y el ajo finamente . El morrón también debemos picarlo pero no es necesario que esté tan pequeño. Seguimos con las papas y las zanahorias, que las pelamos y las cortamos en cubos y en rodajas respectivamente.

Picar los tomates y los tomates secos sin hidratar . Si no tenés tomates secos no importa, le dan mucho sabor pero podes obviarlos.

Colocar en una olla antiadherente y a fuego fuerte los trocitos de panceta. No los vamos a tocar hasta que comiencen a hacer ruido de cocción. En ese momento vamos a revolver despacio y de vez en cuando: la idea es que la panceta nos quede bien crocante y que no quede hervida, clave del guiso de lentejas.