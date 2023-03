La dieta a la que se sometió la China Suárez para protagonizar “Abzurdah” y bajar 6 kilos

Tras una larga carrera como actriz en 2015 le llegó a la China Suárez la oportunidad de encabezar su primer protagónico. Se trató del personaje de Cielo Latini para la película Abzurdah que también significó su debut en cine. El papel le significó un gran desafío ya que debió poner su cuerpo a prueba.

La película aborda la temática de transtornos alimenticios, relaciones tóxicas y los encuentros por internet. Para interpretar a una joven adolescente con problemas de alimentación, la China debió bajar 6 kilos de su peso habitual, lo hizo a través de una dieta guiada por nutricionistas para no alterar su salud.

China Suárez Foto: Instagram/nantolin

La dieta de la China Suárez para protagonizar Abzurdah

Al momento de estreno del film, la ex “Casi Ángeles” confesó para Revista Gente: “Bajé seis kilos, pero no fue por obligación, tenía la posibilidad de que un doble me reemplazara en algunas escenas, pero no me gusta que hagan las cosas por mí”. Y detalló cómo fue el proceso: “Tomé los cuidados, guiada por médicos y nutricionistas, seguí la dieta, entrené, reduje las cantidades y noté que comiendo menos me agarra mucho mal humor”.

China Suárez en 2015 tras bajar de peso para Abzurdah. Foto: web

Luego, como invitada al programa de Mirtha Legrand, la artista indicó que su alimentación por entonces se basó en carne y pollo. “Tuve que hacer una dieta muy protéica para hacer la película Abzurdah: carne, pollo, carne, pollo”, sostuvo y fue finalmente el motivo por el que se volvió vegetariana.

Después de un plan alimentario con tanta demanda de carne, la China decidió tomarse una semana “detox” y volver a comer vegetales y frutas, fue cuando se dio cuenta que no quería eliminar la carne animal de su vida.

China Suárez es la protagonista de 'Abzurdah'.

“Nunca más comí carne, y eso que en mi casa se comía mucha carne. No fue una decisión, tuve que hacer una dieta muy protéica para hacer la película Abzurdah: carne, pollo, carne, pollo. Después dije ‘voy a dejar una semana para desintoxicarme’ y no pude volver a comer nunca más. Tenía el sentimiento encontrado de que amaba a los animales mientras comía un churrasco”, confesó. A partir de ese momento se alimenta con “proteína vegetal, muchos frutos secos, legumbres”.