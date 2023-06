Desayuno poco tradicional: Jimena Barón reveló por qué come papa a la mañana

Con más de 6 millones de seguidores en Instagram, Jimena Barón se convirtió en una influencer y a través de sus redes sociales le gusta compartir consejos de alimentación, vida sana, hábitos fit e intenta mostrar su costado más saludable hacia todos los usuarios.

En búsqueda de contagiar sus buenos hábitos, La Cobra comenzó hace un tiempo a compartir en redes incluso algunas de sus mejores recetas y tips de cocina para llevar una dieta balanceada y nutritiva. Incluso, invitada a MasterChef confesó que sus comidas suelen tener vegetales, proteínas y cereales.

Jimena Barón Foto: instagram/jmena

“Como cocinera soy práctica, porque tengo a Momo y porque estoy sola en el día a día. Me gusta comer bastante saludable, pero no me meto en esas recetas de dos horas y medias o de dejar el día anterior para el día siguiente. Es un poco veloz el asunto”, confesó junto a Wanda Nara.

El desayuno atípico de Jimena Barón

Para cumplir con todas las responsabilidades que ocupan su agenda, los entrenamientos y los ensayos diarios con su equipo, la intérprete de “La Tonta” arranca la mañana con un desayuno fuerte que le brinda toda la energía. Cansada de lo tradicional, Jimena reemplazó el café con leche con tostadas por una versión más norteamericana.

Cada mañana, la artista de 36 años suele prepararse un desayuno estilo americano con dos huevos a la plancha acompañados con frutas y mate. “Con esto de que en Argentina somos un poco aburridos con el desayuno, casi siempre terminamos comiendo harina y azúcar a la mañana. Prueben cambiar y me cuentan”, animó a sus seguidores a que imiten sus pasos.

El original desayuno de Jimena Barón Foto: Instagram/Jmena

Pero esta vez fue por más. A los dos huevos a la plancha de siempre le sumó un puñado de frutos secos y rodajas de papa, pero reveló que también lo puede combinar con mandioca. Y contó por qué.

“Me preguntan mucho por mi desayuno... Esto es papa, a veces es mandioca. Lo que hago es comer un poco de este hidrato en vez de mandarle hidrato refinado tipo pan, tostada”, explicó.