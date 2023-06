Jimena Barón reveló cómo elige sus comidas y contó quien es su jurado favorito de MasterChef

Este miércoles Jimena Barón sorprendió en las cocinas de MasterChef como invitada especial y fue la inspiración de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis para definir el desadío del día. Los participantes debieron elaborar platos “sanos, saludables y bien balanceado”.

La premisa se basó en la dieta de la cantante, quien en su alimentación combina “vegetales, proteínas y cereales” y muchos de sus platos son recetas caseras elaboradas por sus manos. Lo cierto es que con una vida muy agitada, La Cobra obtiene toda la energía necesaria para sus rutinas a través de los hábitos con la comida.

El original desayuno de Jimena Barón Foto: Instagram/Jmena

En ese sentido, reveló cómo se organiza en la cocina para poder llevar a cabo todas las comidas y además tener tiempo con su hijo Momo y todas sus ocupaciones. “Como cocinera soy práctica, porque tengo a Momo y porque estoy sola en el día a día”, comentó.

“Me gusta comer bastante saludable, pero no me meto en esas recetas de dos horas y medias o de dejar el día anterior para el día siguiente. Es un poco veloz el asunto”, indicó frente a todos los participantes impactados por su presencia en el estudio de Telefe.

Jimena Barón en MasterChef Foto: instagram/jmena

También les regaló unos consejos a los jóvenes concursantes antes de que se enfrentaran a la prueba del día: “Es más difícil que esté sabrosa la verdura y el cereal. No aflojen a buscarle algún condimento o alguna salcita para la parte de la ensalada o la verdura, para que no haya tanta diferencia entre el sabor de la proteína, el cereal y la verdura”, recomendó.

La consigna entregada por los jurados fue preparar “un plato sano, saludable y bien balanceado. Con vegetales, proteína y cereales, que sea sabroso y tentador”. Para ello tuvieron 60 minutos.

Jimena Barón reveló quién es su jurado favorito de MasterChef

En lo que fue su reencuentro con Wanda Nara, la interprete de “La Araña” confesó que es fanática del programa: “Cocino casi todos los días de mi vida, así que estoy muy feliz de estar acá”, destacó. Luego, la conductora le preguntó si tenía alguna preferencia sobre los jurados. En ese momento la artista no dudó en responder.

“Me tira un poco Italia”, soltó en referencia a Donato, y siguió: “Por nuestro pasado, por nuestras criaturas. Fuimos botineras contemporáneas, las chicas del Inter”, bromeó en referencia a su pasado con Daniel Osvaldo, exjurador del Inter del Milán y papá de su pequeño nacido en Italia.