Café frío: la receta definitiva para combatir el verano en la cocina

Cocinar en pleno verano no es fácil ya que el calor que emite la cocina o el horno no es lo ideal en medio de altas temperaturas, pero hay recetas frescas y fáciles que no necesitan de ningún tipo de cocción caliente como el café frío, la opción ideal para los días más cálidos del año.

Para una mañana refrescante con un desayuno liviano y rápido o para paliar las tardes calurosas con una merienda sabrosa y refrescante, este paso a paso será la salvación definitiva. Solo se necesitan unos pocos ingredientes y dejarse llevar por el sabor.

Café frío Foto: web

Cómo hacer café frío y hacerle frente al verano

Según la Cámara Argentina de Café, se consume 1 kilo de café por habitante al año en el país, lo que demuestra ser una de las bebidas preferidas en las costumbres argentina.

Por eso esta receta es perfecta para los amantes del café, con una alternativa innovadora y fresca para hacerle frente al verano. Además adaptando sus ingredientes se puede obtener una preparación vegana.

Ingredientes

2 cucharadas café instantáneo

3/4 taza de agua helada

1/4 taza de leche (de vaca o vegetal)

Azúcar al gusto

Hielo al gusto

Preparación