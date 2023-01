Estos son los 9 cafés de especialidad de Buenos Aires que tenés que conocer.

Hace tiempo que los cafés de especialidad pisan fuerte entre las opciones para desayunar o merendar en la Ciudad de Buenos Aires y una usuaria de las redes sociales se encargó de hacer una lista de las mejores opciones en Capital. Se trata de Irina, conocida en internet como Buenos Paladaires.

“Muchos me dicen Pala y en marzo del 2018 abrí este blog para hacer reseñas 100% honestas de gastronomía. Me gusta contar sobre proyectos con gente apasionada detrás, soy fan de la cocina japonesa y mi comida no gourmet favorita es el pancho”, se puede leer en su publicación destacada de Twitter.

Los cafés de especialidad favoritos. Foto: Canva

En esta ocasión, se encargó de hacer un hilo sobre los mejores cafés de especialidad. “Más allá de toda la polémica que genera este producto (si es snob, si sale tibio, etc.) es muy notorio el cambio cuando es de buena calidad y pocos lugares lo hacen bien siempre. Acá te dejo mis favoritos para ir a probar”, escribió en el hilo.

Los mejores cafés de especialidad que no te podés perder

Cuervo café: fue uno de los pioneros en este tipo de cafés. Inauguraron su primer local en 2017 y ya tienen cuatro: Juramento 1284, Newbery 3898, Costa Rica 5801 y El Salvador 4580.

Cuervo Café. Foto: Instagram

Vive Café: es un café de especialidad y también pastelería. Según describe la internauta “el lugar es super acogedor y la atención muy buena”. Tiene dos sucursales: Costa Rica 5722 y Álvarez Thomas 1500.

Vive Café. Foto: Instagram

Blanca: abrió en febrero de 2020 e Irina asegura que el matcha latte “es el mejor que probé en Buenos Aires”. También cuenta con dos locales para disfrutar de sus opciones: Soldado de la Independencia 1177 y Sinclair 3136.

Blanca Café. Foto: Instagram

Tres: un proyecto de una barista que se animó a inaugurar su propio café en Colegiales. “Tostamos y servimos café”, dice su descripción en Instagram. El local queda ubicado en García 2806.

Tres Café. Foto: Instagram

Raíz: este café de especialidad fue creado por Diego Lobo, un referente en el rubro y está en cada detalle. “La barra es muy linda para pasar un rato y disfrutar de un buen café”, dice Buenos Paladaires. La sucursal está en Aguirre 1015.

Raíz Café. Foto: Instagram

Sicilia: ubicado en Villa Crespo, esta equina enamora con su olor a café recién hecho. “Un lugar tranquilo, cuidado, con mucho amor y un muy buen producto”, asegura Irina. El café se encuentra en Dr. Luis Beláustegui 700.

Americano: ofrece una carta amplia y muy variada de brunch. La recomendación personal de Irina es el cold brew con ananá. Ubicado en Echeverría 1550, Belgrano.

Americano. Foto: Instagram

Sastre Café: con su sucursal en Caballito, Valeria, la dueña, se encargó de crear su propio café. El local está en Av. Díaz Vélez 4674.

Sastre Café. Foto: Instagram

Punto Café: una equina de San Telmo creada por Javier Schulze. Además de un gran café ofrece muy buena pastelería. Visitalo en Perú 602.