En horas de la tarde llegan a la provincia los diputados nacionales por el PRO, Waldo Wolf y Mónica Frade por la Coalición Cívica quienes ni bien tengan los resultados del hisopado local, viajarían a la localidad de Clorinda.

La promesa de los legisladores fue volver a la ciudad fronteriza de no levantarse el bloqueo sanitario que ya lleva cerca de 200 días y lo estarían cumpliendo este viernes para volver a conversar con los ciudadanos de esa ciudad que se ven profundamente afectados por no poder salir hacia el resto de la provincia.

El ambiente generado por el propio gobierno de la provincia no es el mejor y ha instruido a distintos concejos deliberantes afines para que declaren persona no grata al diputado Wolf, entre ellos, el concejo deliberante de El Colorado, Laguna Naineck, Laguna Blanca y el propio municipio de Clorinda que ayer sesionó de manera extraordinaria solo con este fin.

Pero fue el concejo deliberante de El Colorado el que tuvo referencias a la religión del legislador nacional, cuando en un párrafo dice, “Este personaje que irrumpe en la política a caballo de la muerte del Fiscal Nisman, siendo el articulador de la incorporación de las dos mayores instituciones judías en la Argentina, AMIA y DAIA al dispositivo político de Cambiemos”.

Ante esta circunstancia y otras agresiones directas, el diputado Wolf dijo en su Twitter que: “Hago responsable en mi carácter de ciudadano argentino y de diputado de la nación al gobierno provincial y nacional de mi seguridad en función de la representatividad que me asiste en mis diversas condiciones”.

Dijo también que: “Nací y crecí en esta, mi tierra y soy hijo de aquellos que fueron señalados por el fascismo como extranjeros. No me van a amilanar estas conductas dignas del Nazismo. Mañana viajo a Formosa tal como le prometí a los clorindenses para exhibir su inhumano sitio de 6 meses”.

Agregó que: “El PJ Clorindense (fe de erratas: el coloradense) me declara persona no grata (gracias) y me relaciona con el Estado de Israel extranjerizándome, utilizando una conducta típica Nazi de las peores épocas en las que desde el poder se clasificaba a las personas”.

En este clima llegarán los legisladores nacionales a la provincia para desarrollar su agenda que sin lugar a dudas tendrá situaciones de tensión en una provincia que tiene a medios nacionales dentro recorriendo el interior y a partir de hoy miembros de la Comisión de Libertad de Expresión y Derechos Humanos del Congreso.