Un joven de la localidad formoseña de Comandante Fontana estuvo presente en el acto que Javier Milei dio en la ciudad capital, su imagen no pasó desapercibida y un docente lo amenazó con mandarlo “a marzo”. Además le advirtió que Gildo Insfrán lo “tiene controlado”.

Fernando Valenzuela está cursando el 3° año en la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 14, y días atrás viajó a Formosa para acompañar a Javier Milei. Los videos comenzaron a circular por las redes y su profesor de Filosofía, Ubaldo Soraire, le mandó un mensaje por WhatsApp repudiando su acercamiento al referente liberal de CABA.

¿Qué le dijo el docente de Filosofía al alumno que estuvo en el acto de Javier Milei en Formosa?

“Podés venir a defender tu trabajo porque sino vas a marzo, he”, comienza diciendo el docente y agrega amenazante: “Apareciste en todos los canales de televisión de la provincia. Gilodo te tiene controlado. Si estás en Formosa y fuiste a joder con ese Milei, perdiste, chau”.

Al mismo tiempo Soraire cuestiona la participación del joven de 19 años en el acto junto Milei: “¿Cómo un pobre trabajador va a andar rompiendo las bolas con esos oligarcas?”, se lo escucha decir y luego marca superioridad por ser el docente: “¿Quién es el profesor, vos o no? Porque los tiempos los maneja el profesor, no el alumno; así que pasas a diciembre ya. Antes de Navidad vamos a ver si te tomamos”.

¿Qué dijo el alumno formoseño ante los mensajes de su profesor?

“Me sentí muy mal porque un docente no puede tratar así a un estudiante, menos aún por una posición política”, contó Valenzuela en diálogo con La Mañana en Vivo, y agregó: “Incluso me dijo que el gobernador Insfrán me tenía controlado y que porque era pobre, no podía estar apoyando a ese grupo de oligarcas”.

El adolescente compartió los audios y estos se viralizaron rápidamente. Ante esta situación, el profesor lo llamó y quiso convencerlo de que se trató de una “broma”. “Puso es excusa y luego se quedó sin palabras cuando le dije que no podía hacer esa manifestación si quería alumnos que piensen con libertad”, comentó Valenzuela e indicó que luego el docente cortó y no volvieron a hablar.

Además, el joven comentó que radicará una denuncia ante el INADI por discriminación y pedirá al Ministerio de Educación de Formosa que separe de su cargo a Soraire.