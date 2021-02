El intendente de Laguna Yema, Luís Corvalán fue grabado en un audio que se hizo viral, en donde les dicen a los originarios que si no cumplen la cuarentena en sus casas, terminarán presos y sin sueldos si son empleados públicos.

“Les aviso a los caciques y a los presidentes de las distintas comunidades, y a los ex presidentes que se creen que son funcionarios de ellos y que los parientes mismos de ellos andan en el Chaco decirles que van a ir presos. Ya se les avisó desde Formosa a los que son empleados públicos aborígenes y que no hacen caso, van a perder el sueldo, así como escuchan. No lo digo suave, van a perder su sueldo y ¿porque? , porque no entienden y porque no se van a venir a hacer los rebeldes. Después no existe reclamo, no va a existir corte de ruta, nada”.

Corvalán les ordenó a los originarios que se queden tranquilos en sus casas, “Cuiden a sus familiares, los que son empleados de la provincia y son aborígenes solamente tienen que ir con el sueldo a comprar mercaderías para comer y quedarse en sus casas”.

El jefe comunal les dijo que tienen que colaborar con la municipalidad, colaborar con el Consejo Municipal y la secretaria, también con la policía y con el Hospital. “Nosotros andamos de noche por las calles y están chupando, están peleando, están rompiendo focos, eso es lo que hacen los jóvenes de su comunidad”.

Dijo luego que no toleraría que después se hagan las víctimas, “Hasta cuando vamos a seguir aguantando esto, hasta cuando vamos a seguir soportando cuando la policía quiere actuar y ustedes se hacen las víctimas y el tema de que son discriminados es mentira. Nadie los discrimina, ustedes son los que más rápido reciben el beneficio social del estado nacional o provincial cuando hay. Pero saben que son los que menos cumplen con la ley”.

“Terminó la joda, cumplan en su casa la cuarentena y cuando otro aborigen pasa el río, lo vamos a llevar preso y lo vamos a llevar a cumplir cuarentena en los centros que preparó el gobierno para esos casos especiales” aseguró Corvalán.

Enojado, el intendente de Laguna Yema aseguró que: “Acá vamos a dejar de renegar con la cuarentena, no puede ser que ayer reclamaron que pasaron dos de Sausalito, pasa uno por un lado pasa otro por otro lado. Colaboren, los dirigentes colaboren, no nos vengan a embarrar la cancha, no vengan a poner palos en la rueda. Colaboren” cerró.