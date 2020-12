El día de ayer el Consejo de Atención a la Emergencia informó la cantidad final de formoseños que ingresaron a la provincia de Formosa por orden de la Corte Suprema de Justicia.

Al respecto, el Ministro de Gobierno, Jorge González, aclaró que “Teníamos 8321 inscriptas según el sistema, sin embargo, cuando se iniciaron los contactos personalizados, hubo personas que tenían vínculos familiares no declarados.

En total estas personas fueron 555 más, lo cual dio un total de 8876 personas, el número definitivo”.

Dijo también que: “De este total tenían domicilio en la provincia 3909 y fuera de la provincia, 4967, toda esta información respaldada con el cruce de datos del registro nacional de las personas”.

Por otra parte, aceptaron el ingreso a la provincia 3126 personas, rechazaron el ingreso 3980 personas, no respondieron a los llamados 1480 y se dieron de baja de las inscripciones 290 personas.

De los que aceptaron ingresar a un Centro de Aislamiento Preventivo sumaron 2975 personas, aceptaron un ingreso pago 102 personas, se reprogramó el ingreso por PCR positivo a 49 personas.

Curiosamente de los que rechazaron el ingreso no dieron números absolutos y si porcentajes, cuestión que no resulta clara si primero no se dan las cantidades absolutas. De los que rechazaron el ingreso un 17,2% lo hicieron por razones económicas, un 7,9% por falta de movilidad, un 36.4% por falta de tiempo, un 0,4% por no contar con el PCR negativo, un 3,2 % por no querer hacer la cuarentena, un 2,8% por otros motivos.

Un 16,6% no explicó la razón de su rechazo y un 15.5% no quiso regresar a la provincia.

Nuevamente y de manera sugerente, desde la anterior exposición se pasó nuevamente a números absolutos ya que los que no contestaron son 1480, de esos 8876 totales. González aclaró que existe un mínimo de cuatro llamados telefónicos.

Por irregularidades en la solicitud se dieron 195 casos de bajas, “Había personas que nunca habían salido de la provincia y sin embargo se inscribieron en el registro para ingresar a la provincia. Todas estas personas están en una causa judicial”.

Finalmente, el funcionario aclaró que: “Aceptaron ingresar a la provincia 3126 personas, pero lo hicieron efectivamente 2774, la diferencia de 352 personas está en aquellas cuyo PCR arrojó resultado positivo, aguardando una nueva fecha de ingreso. Además, 303 personas, con las que se coordinó una nueva fecha de ingreso, posterior al 14 de diciembre, fecha límite que puso la Corte”.