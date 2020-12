Patricio Evans, dueño del hotel Asterión de la ciudad de Formosa, relató a canal 23 la odisea que vivió cuando le llevaron la cena a un huésped que se encontraba haciendo cuarentena en el primer piso del hotel.

“En nuestro hotel tenemos la planta de aislamiento que es pago a elección del cliente. El cliente cuando va a venir a Formosa, nos reserva, nos paga, elige la categoría de la habitación, paga su comida o decide no hacerlo y que se la traigan los familiares y le paga a la provincia por la custodia policial por los hisopados” explicó Evans.

Agregó que: “A los que tenemos con pensión completa y que incluye las comidas, en las comidas le damos la opción si es agua, gaseosa o una cerveza personal. Hace cinco días nos habilitaron para brindar este servicio y hoy cuando le acerca mi papá a la habitación la comida con la cerveza personal, lo increpó un policía de nombre, Enzo Peralta y le secuestró la bebida, empujándolo”.

Explicó además que el se encontraba trabajando en su local gastronómico e inmediatamente se acercó al hotel para ver que pasaba, “Subo para decirle al policía que esa bebida la tenía que devolver porque esa bebida es del cliente y que no hay restricciones respecto de la comida de los huéspedes. Tuvimos un forcejeo porque esto no es un centro de rehabilitación de alcohólicos, es un centro de cuarentena. Me reducen entre dos efectivos, me llegan a poner la esposa de un lado, viene un tercero que es el que estaba en un operativo de tránsito fuera del hotel de apellido Lezcano. Me aprieta los testículos para que yo ceda y me puedan poner las esposas, mientras lo empujaban a mi viejo para que no saque fotos ni filme”.

Evans aclaró que estaban dentro de su hotel y que el atraviesa una enfermedad de EPOC por un accidente por lo que tiene dificultades para respirar, “Esto a mi viejo lo puso muy mal, porque el veía que tenía dos tipos encima y me costaba respirar. Ignoro cual es mi situación, no vino un forense, tengo lastimada la espalda, la muñeca, me revisó un médico particular y realizó un informe”.

Dijo además que: “El aislamiento en nuestro hotel no es un sistema carcelario, no pueden salir pero pueden comer, pueden acompañar la comida con una cerveza personal en el almuerzo o la cena. No están presos y esto es lo que evidentemente no entendió este policía pero los superiores defendieron la situación. En este momento tengo entendido que me están abriendo una nueva causa en la Comisaría Sexta, metieron a dos testigos, hay una foto circulando. Dicen en las redes que les hicieron firmar un acta en blanco y ya son episodios los que tengo porque ya tuve otra situación enfrente a la Universidad donde hasta me denunciaron por violencia de género”.