Participaron del acto, gobernador Gildo Insfrán, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Dr. Gabriel Katopodis, el vicegobernador, Eber Solís, el intendente de la ciudad, Jorge Jofré, secretario de obras publicas de la Nación, Dr. Rodrigo Gil y el Administrador del ENHOSA, Enrique Tomás Creto, entre otros.

Explicaron que en octubre se anunció la reactivación de las obras en la ruta nacional Nº 11 por 5.235 millones de pesos, optimización en el mes de junio del sistema de distribución de agua potable en la ciudad de Clorinda por 1710 millones de pesos.

Katopodis e Insfrán firmaron varios acuerdos por obras prensa oficial

También el inicio de la obra, nuevo puente de hormigón sobre el riacho Formosa de acceso al Polo Científico y Tecnológico, por una inversión de 69 millones de pesos, la entrega de la licitación del viaducto sobre elevado en la intersección de la ruta nacional Nº11 y la avenida presidente Kichner por una inversión de 738 millones de pesos.

Realizaron, además, la entrega de no objeción para autorizar la obra de la planta de agua potable para la ciudad de Laguna Blanca por 946 millones de pesos. La reactivación de la ruta provincial Nº 23 entre Palo Santo y General Belgrano.

Se firmó el contrato de la obra del acueducto Lucio V. Mansilla, Villa Escolar, también de la ampliación de la obra de agua potable de Ingeniero Juárez.

Rubricaron además el convenio de contrato de iniciación de la obra, sistemas de desagües cloacales de la localidad de Pirané, de Riacho He Hé. Firmaron el contrato de obras para redes cloacales de los barrios La Floresta, El Resguardo y San Jorge de la ciudad de Formosa.

Se firmaron acuerdos marcos de las obras de canalización, adecuación del cauce y terraplenes de mitigación en la zona del río Pilcomayo en el Bañado La Estrella y adecuación de la zona del río Pilcomayo en la zona de ingreso a territorio argentino en la provincia de Formosa.

Acordaron la ampliación de la sección de escurrimiento en Selva María en la provincia, en El Quebracho en el departamento de Ramón Lista también en Formosa. Reacondicionamiento de espigones y terraplenes de mitigación de los desbordes, en el sector Pescado Negro, La Rinconada, departamento de Bermejo. También la adecuación del escurrimiento en el Sector La Esperanza de Río Muerto y también en Guadalcázar en el departamento Bermejo. Firmaron la obra de refuncionalización del antiguo Hospital, Pedro Insfrán y del nuevo edificio del SIPEC en Laguna Blanca

En el uso de la palabra, el ministro Katopodis, dijo que era su tercera visita en el año y que, “Estuvimos en enero y vinimos con más ilusiones, propuestas que concreciones, firmamos convenios y acuerdos, pero fue más una visita de trabajo. Recibimos en esa visita la confianza y el respaldo del gobernador”.

Agregó que: “Ya en febrero y en marzo retomamos la agenda de la obra pública, llegó la pandemia y tuvimos que poner el freno de mano. Coordinamos con la provincia, la reactivación de todas las obras y hoy estamos aquí con todo tipo de compromisos, la ruta 11 en tres tramos, la obra de la ruta 23. Vinimos a poner en marcha proyectos que también habíamos mencionados en enero, en Laguna Blanca, en Clorinda”.

Dijo luego que, “Una obra importante para poder integrar el Polo Tecnológico, también el puente sobre elevado de la Avenida Kirchner. Venimos también a firmar nuevos acuerdos, que tiene que ver con el río Pilcomayo. También con todas las obras que tienen que ver con el agua potable.

Finalmente aseguró que: “Está claro que el país no le creyó al gobierno de las publicidades, está claro que el gobierno anterior anunciaba en la tapa de los diarios y lo que el gobernador Insfrán y cada gobernador de la Argentina me contaban a mi de lo que estaba pasando en sus provincias. Una distancia enorme y no hay dudas que Formosa fue una de las provincias más olvidadas y más castigadas en los últimos cuatro años del gobierno anterior”.

Por su parte el gobernador, Gildo Insfrán, explicó que: “Algunas obras ya están en curso, otras con el llamado correspondiente a licitación en distintos puntos de la provincia. Se están haciendo obras que si el político piensa en pequeño no las hace, obras cloacales y que van debajo del subsuelo.

Dijo además que: “Algunos intendentes hoy no tienen una buena noticia de tener una obra, pero quédense tranquilos que les va a alcanzar a todos. Cada lugar va a tener la obra que le corresponde, con financiamiento nacional o de la provincia como ha sido estos cuatro años.

El mandatario aclaró que: “Dijimos vamos a para la velocidad que veníamos, pero no íbamos a parar y hoy estamos acelerando la marcha por decisión del presidente, Alberto Fernández. Estos son funcionarios que funcionan. Se va a finalizar la autopista que tanto deseamos desde el Bermejo hasta el Riacho Formosa, faltan pedacitos, desde la virgen hasta la ruta 11 y eso ya está. Para el inicio del año que viene estaremos firmando el llamado a licitación”.

Recordó el doctor Insfrán cuando “se nos reían porque decíamos que ninguna gota de agua dulce tiene que ir al mar. ¿Hace cuántos años que venimos diciendo eso? Y teníamos razón. Porque ahora resulta ser que los yankees cotizan el agua dulce como un commoditties, como un material precioso como el oro, lo cual no es un dato menor”, apuntó.