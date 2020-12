Arrancó la vacunación en varias instituciones de la provincia, uno de ellas fue el Hospital Interdistrital Evita donde funciona el Hospital de contingencia COVID 19 y cuyos trabajadores de la salud fue el primer grupo elegido para la aplicación de la primera dosis Sputnik V.

Por su parte en la escuela Nº31 iban a ser inoculadas 350 personas y el primero en vacunarse fue el médico infectólogo, Julían Bibolini quien forma parte de la mesa del COVID, que a la pregunta cuando finalizó la vacunación, bromeó: “Estoy hablando en ruso” lo que provocó las risas de enfermeros y periodistas.

En el Hospital, Felipe Arnedo, de la ciudad de Clorinda, el primero en vacunarse fue el director del Hospital, Dr. Nelson Gutiérrez, quien junto al personal de nosocomio se inoculaban en un municipio que permanece bloqueado por los contagios desde hace más de 115 días.

El personal de salud en la primera línea con el COVID 19 fue el primero en vacunarse Emilio Roa

Una particularidad que llamó la atención fue la no utilización de guantes para la manipulación de las ampollas de Sputnik V pero las enfermeras explicaron que, “Cada ampolla tiene cinco dosis, hay que sacarlas del freezer, esperar que se descongelen cinco minutos y después aplicarlas inmediatamente para que no se corte la cadena de frío, cambiarse guantes sería una pérdida de tiempo” aclaró.

La vacunación continuará hasta agotar las 1800 dosis recibidas el día de ayer y que se estiman finalizarían el día de hoy o más tardar mañana.

Se esperan que arriben a la provincia en 15 días más una segunda tanda de 1700 dosis.