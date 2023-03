Seis habitaciones y sala de cine: así es la lujosa mansión de Chris Martin y Dakota Johnson en Malibú

Teniendo en cuenta el gran momento que atraviesa hoy Coldplay, no es de extrañar que las cosas marchen bien para el carismático Chris Martin. Al menos esa es la impresión que da su imponente mansión en Malibú, Los Ángeles, la cual comparte con su pareja Dakota Johnson, con quien lleva una relación desde el año 2017. Está valuada en 12,5 millones de dólares, cuenta con nueve baños y hasta tiene sala de cine.

Así se ven las habitaciones de la casa Foto: Collage Vía País

El líder de la exitosa banda británica y la actriz viven en la llamativa mansión desde el año 2021, cuando se mudaron en busca de lujos y grandes espacios. Parte de la decoración habría estado a cargo de Johnson, quien es una entusiasta de la decoración de ambientes. Lo cierto es que, haya sido ella o no, el resultado es impactante: te invitamos a conocerla por dentro.

La mansión de Chris Martin por dentro

El lujoso hogar no teme a las grandes cantidades: tiene seis habitaciones y nueve baños. Cuenta además con una piscina exterior, una sala de cine y hasta una pequeña casa (no habitación) para visitas. En la decoración predominan los tonos claros, el uso de la madera y un ambiente cálido, hogareño, con detalles como una chimenea en la sala de estar.

Los tonos blancos, al frente Foto: Collage Vía País

Por su parte, la cocina resalta con detalles en dorado. El color blanco domina en gran parte de la casa, realzando una sensación de amplitud como en el caso del comedor, el cual está abierto a la cocina. Tiene algunas sillas de madera estilo retro, que van muy acordes al resto de la decoración. Los grandes espacios de la casa son ocupados no solo son el deleite de la pareja, sino también de Apple y Moisés, los hijos de Martin con su ex pareja, Gwyneth Paltrow.

La sala de estar apuesta al minimalismo Foto: Collage Vía País

Las habitaciones se ven igual de amplias y luminosas, con amplios ventanales que dan vista a un enorme jardín. Detalles en tonos negros y verdes plantas ofrecen un bienvenido contraste al blanco, color principal del hogar. Pero además hay una terraza, que desemboca desde las piezas, dando una vista inmejorable al exterior. El patio cuenta con una gran cantidad de árboles y plantas, pero lo que se roba las miradas es la piscina y un pequeño espacio de relax con jacuzzi incluido.

Una espaciosa piscina corona el exterior Foto: Collage Vía País

La casa de Martin sabe conquistar con una decoración simple, mostrando que menos puede ser más. Está dominada por los colores claros y pasteles, los cuales combinados con la madera irradian tranquilidad.

Espacios comunes espaciosos, una de las claves Foto: Collage Vía País

Coldplay en Argentina llega a los cines del mundo

Mientras repasamos su hogar, más de uno habrá recordado las 10 noches que la banda de Martin brindó en el estadio River Plate el año pasado. Una de ellas, la del 28 de octubre, fue transmitida en cines de todo el mundo. Pero para el deleite de los que se la perdieron ahora la grabación regresa, ya que llegará a las pantallas un largometraje especial con imágenes inéditas.

La película del show regresa a los cines con material extra

La película Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate se podrá ver en los cines de Argentina y el mundo únicamente el 19 y 23 de abril. Las salas en las que se transmitirá contarán con tecnología 4D, para que la experiencia sea lo más parecida al concierto.

Incluirá una gran cantidad de imágenes que no se mostraron durante la transmisión en vivo que se realizó en 81 países, y un cortometraje exclusivo detrás de escena con nuevas entrevistas con la banda. El film muestra la fecha que contó con la participación de Jin, cantante de BTS, que presentó por primera vez su canción The Astronaut en nuestro país.