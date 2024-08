Santi Maratea anunció que va a regalar toda su ropa de marcas de lujo: cómo acceder al sorteo

Santi Maratea sorprendió a sus seguidores con un anuncio inesperado: “Estoy regalando toda mi ropa de marca”. En un video que compartió en su perfil, anunció que quiere obsequiar sus prendas de lujo para empezar a invertir su dinero ¿Qué hay que hacer para conseguir alguna vestimenta gratuita?

La decisión de Santi Maratea de regalar su ropa

“Lo estoy regalando todo. No lo quiero más ¿Por qué estoy haciendo esto? Tengo varios motivos, pero surge de una reflexión de que estoy usando mal mi plata y debería aprender a invertir. Ya hace unos meses que vengo con este pensamiento”, indicó el influencer.

“Por otro lado, la razón por la cual yo estaba tan copado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y austeridad y romper con ese mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre y creo que eso lo cumplí. Ya está no hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa. Por último, toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me pareció buen gesto regalárselas”, continuó Maratea.

Entre las marcas de ropa, se pueden encontrar:

Louis Vuitton

Prada

Gucci

Bottega Veneta

Dolce Gabbana

Balenciaga

Y continuó diciendo: “Creo que debería usar mi plata de otra manera, aprender a invertirla porque arranqué a hacer los cálculos de la cantidad de plata que gasté en estas marcas y ahora que tengo una cabeza más madura, me quiero morir. En su momento lo hice con un sentido y estuvo buenísimo que lo haya hecho, me funcionó”.

A su vez, le pidió a Chat GTP que calcule cuánta plata hubiera generado si invertía en algunas de las empresas de moda y en todos los casos, fue a pérdida: “Por ejemplo, en 2021, entre Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, habré gastado USD 20.000. Si hubiese invertido esa plata en la empresa que tiene estas tres marcas, que se llama Kering, hoy tendría USD 6. 307. Hubiese perdido USD 14.000 porque la empresa vale cada vez menos”. A pesar de que admitió que no sabe del tema de inversiones, compartió una moraleja: “Por lo menos aprendí que las marcas que parecen carísimas, no necesariamente valen cada vez más”.

Cómo ganarse una prenda de Santi Maratea

Para ganarse una prenda de Santi Maratea de forma gratuita deben comentar la publicación con el siguiente mensaje: “Quiero la ropa” y detallar cuál de todas. “Sepan que calzo 42 para los que le gusta el calzado”, indicó, y detalló: “No hace falta que me sigan ni que etiqueten a un amigo. Yo los contacto y se la mando”.