La fuerte confesión de Santi Maratea en el peor momento de su vida: “Era un amigo de la infancia”

Santi Maratea tiene 32 años y fue uno de los primeros influencers de redes sociales de Argentina. Comenzó en Twitter, y luego conquistó seguidores en Instagram hasta convertirse en el rey de las colectas para diferentes causas sociales y problemáticas que atraviesan ciudadanos del país.

El duro momento que atraviesa Santi Maratea

En esta oportunidad, Santi Maratea compartió un video de más de 10 minutos en su cuenta de Instagram con 3.2 millones de seguidores, y con mucha tristeza reveló la muerte de su papá, Rafael, tras luchar contra el cáncer de pulmón.

Falleció Rafael, el papá de Santi Maratea Foto: Web

El fuerte relato de Santi Maratea sobre su una situación de abuso

Dentro de este contexto, Santi comentó que se siente solo, ya que hace cinco años había fallecido su mamá. Y sus padres eran las únicas dos personas en las que él confiaba plenamente. Respecto a esto, expresó su falta de confianza hasta con amigos muy cercanos, ya que vivió desilusiones y traiciones.

Como ejemplo, contó una dura situación que vivió hace un año y medio con un amigo de hace más de 16 años: “Era un amigo de la infancia, lo tenía desde los 14 años. Nos habíamos ido de joda, vinimos después a dormir a mi casa. Lo más normal, nos vamos a dormir, y me despierto a la mitad de la noche con él arriba mío, besándome. Por así decirlo, para no ser muy explícito y que me bajen este video”.

“Cuando me quise dar cuenta de la situación, ya había terminado. No sé si me explico, fue rarísimo”, explicó Santi sobre la situación de abuso que vivió con una persona cercana a él. Además, contó que dos semanas después se juntó a charlar con su amigo sobre lo sucedido.

Respecto a la charla, Maratea explicó: “Fue peor de lo que pasó, nada mejoró”. Santi hizo una reflexión sobre lo que le sucedió y expresó los motivos por los cuales no confía en nadie, ni aunque lo quieran.