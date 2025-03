Romina Reist, la modelo argentina que desafía los estándares y sueña con ser Miss Universo Argentina

Desde sus primeros pasos en el mundo del modelaje hasta su reciente consagración como “Embajadora al Mundo”, la santafesina Romina Reist ha demostrado que la perseverancia y la determinación son claves para abrirse camino en la industria.

Su historia, marcada por desafíos y aprendizajes, refleja la pasión con la que ha encarado cada etapa de su carrera. En entrevista con Vía País, Romina nos cuenta sobre sus inicios, sus desafíos y sus aspiraciones futuras.

Cuando comenzó a presentarse a castings y certámenes, los rechazos fueron frecuentes, pero nunca la desanimaron. “Sabía que este era el camino que quería seguir, y cada ‘no’ solo me impulsaba a mejorar y aprender”, dice Romina. Consciente de que las normas establecidas en el mundo del modelaje muchas veces excluyen a quienes no cumplen con ciertos estándares, decidió desafiar las reglas: “Siempre quise romper con los estereotipos, sobre todo con la altura. Lo más importante fue no perder la fe en mí misma y en mi sueño”.

El gran salto en su carrera llegó en 2015, cuando fue elegida Miss Teenager Santa Fe. “Fue un logro muy significativo. Representó el reconocimiento del esfuerzo que había puesto en mi preparación y, sobre todo, me dio confianza en mí misma”, recuerda. Esa experiencia le abrió puertas en la moda y en los concursos de belleza, llevándola a escenarios internacionales donde descubrió diferencias notables con los certámenes locales. “En el exterior no son tan estrictos con los estándares físicos. Por ejemplo, en Argentina exigían una altura mínima de 1,70 m, mientras que en el certamen internacional esa restricción no existía”, explica.

Su mudanza a Estados Unidos marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional. “Me ayudó a ser más independiente, resiliente y a salir de mi zona de confort. Aprendí a valorar aún más mis raíces y a conocer nuevas culturas”, asegura. Sin embargo, reconoce que aún no ha podido aprovechar plenamente las oportunidades laborales en el país debido a restricciones de permisos de trabajo.

Además del modelaje, Romina se formó en Relaciones Públicas, aunque no completó la carrera. “Aprendí a comunicarme de manera efectiva, a entender la importancia de la imagen personal y a manejar las relaciones con los medios”, cuenta. También incursionó en ceremonial y protocolo, herramientas que, según ella, le dieron un plus en su desempeño en eventos y concursos.

Hoy, como “Embajadora al Mundo”, lleva su imagen a otro nivel. “Es un honor y una gran responsabilidad. Representar a mi país y a quienes confían en mí es una oportunidad para inspirar a otros y demostrar que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y perseverancia”, explica. Entre sus próximas metas está convertirse en Miss Universo Argentina, para lo cual se prepara con disciplina y determinación. “El entrenamiento es integral: físico, habilidades de comunicación y confianza en mí misma. La autenticidad y la perseverancia son claves”.

A lo largo de su trayectoria, enfrentó frustraciones, como la imposición de estándares de altura que la excluyeron de varias oportunidades. “Fue difícil lidiar con eso y con la incertidumbre de no ser seleccionada en algunos castings. Pero todo eso me hizo más resiliente”, señala. También destaca la importancia de cuidar su bienestar más allá del físico: “La salud mental es fundamental y es algo de lo que se habla poco en la industria”.

Aunque su presente está enfocado en expandir su carrera en el exterior, Romina ya imagina su futuro más allá del modelaje. “Me gustaría emprender en el mundo de la moda o el bienestar, o incluso crear una agencia de modelos. También quiero ayudar a otras personas a desarrollar su autoestima y alcanzar sus metas”.