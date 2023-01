Qué es el sangrado libre y cómo practicarlo.

Durante el programa de A la Barbarossa (Telefe) de este martes, Sofía “Jujuy” Jiménez tuvo que atravesar un incómodo momento. La famosa estuvo de invitada en el ciclo conducido por Georgina Barbarossa y quiso demostrar cómo es la coreografía de la canción “Calma” de Daddy Yankee.

Sucede que fue el tema que tuvieron que bailar los concursantes de Gran Hermano para poder obtener el 100% del presupuesto para la compra semanal. Sin embargo, un detalle y la actitud de la conductora hicieron que Jiménez pasara un mal momento.

Y es que “Jujuy” optó por lucir un look total white para el programa que le jugó una mala pasada. Cuando Sofía quiso enseñarle un paso específico a la conductora, giró y quedó al descubierto una mancha de sangre en su pantalón. Georgina quiso alertarla de la situación y rápidamente se vio la cara de preocupación en la invitada, que estuvo a punto de quebrar en llanto.

Las reacciones en redes ante el video viral

Tras ser advertida por la conductora, Jiménez lanzó con una notable cara de preocupación: “¿En serio me decís? Estoy temblando Georgi, que vergüenza”. Segundos después se retiró del aire y quienes estaban en el estudio quisieron normalizar lo ocurrido, pero en las redes los fulminaron. Muchos criticaron el accionar de Barbarossa, sosteniendo que podría haber ido a una tanda o simplemente, haber disimulado.

Qué es el sangrado libre o “free bleeding”

Desde pequeñas que las niñas cuando tienen su primera menstruación reciben información sobre el uso de toallas femeninas, tampones y, más recientemente, la copa menstrual. Siempre una debe evitar las manchas porque está mal visto por la sociedad, incluso aunque se trate de un tema muy natural. Sin embargo, siempre fue un tópico tabú.

El método implica no usar ningún producto para retener el sangrado. Foto: Canva

La obsesión con no manchar las prendas puede que sea muy molesta para algunas mujeres, por eso, quizás sea momento de relajarse y comenzar a practicar el sangrado libre o “free bleeding”. Esto implicaría no utilizar ningún producto de higiene íntima para retener el sangrado, sino más bien dejarlo fluir libremente.

Cómo practicar el sangrado libre

Si bien muchas desean practicar el sangrado libre en casa, otras no creen en tener que esconder lo natural, por lo que no les importa manchar sus prendas. Lo ideal es poder explorar tu cuerpo para controlar todos tus músculos. Según cuentan los especialistas y quienes probaron esta técnica, se deben contraer los músculos de la vagina y el suelo pélvico, para así retener el sangrado.

Las mujeres hacen eco de este método. Foto: Web

Algunas son capaces de hacerlo por dos o tres horas, aunque al principio evidentemente sólo podrás aguantar unos minutos. Simplemente es cuestión de práctica. Luego, al ir al baño, “vacías” o expulsas la sangre para volver a empezar.

Cómo surgió el sangrado libre o “free bleeding”

En 2015 Kiran Gandhi, una corredora estaba a punto de comenzar la maratón de Londres, compuesta por 42 kilómetros. Sin embargo, minutos antes comenzó a menstruar y rápidamente sus imágenes se viralizaron, ya que decidió correr sin ningún tipo de producto que evitara que se manchase.

“Un maratón es por sí mismo, desde hace siglos, un acto simbólico. ¿Por qué no utilizarlo como un medio para crear conciencia sobre mis hermanas que no tienen acceso a tampones y que, aunado al dolor menstrual y los constantes calambres, tienen que fingir que no sucede nada?”, fueron las palabras de la corredora.

La corredora tras la maratón de Londres. Foto: Web

Allí además, aseguraba que comenzó a optar por el sangrado libre, sin tener que usar ninguna toalla femenina, tampón ni copa menstrual para poder retener el sangrado. Sin dudas esto fue un antes y un después, ya que rápidamente muchas mujeres decidieron sumarse a la causa.