Mia Khalifa sorprendió en Tiktok con consejos matrimoniales: “Los divorcios son caros”.

Mia Khalifa sabe cómo sorprender a sus fanáticos. En esta oportunidad, la exactriz de cine para adultos decidió usar todo su conocimiento sobre relaciones, casamientos y hasta divorcios para dar algunos consejos matrimoniales a sus seguidores en Tiktok.

“Soy Tom Brady en este juego. Me casé a los 18 por primera vez y me divorcié a los 21. Me casé por segunda vez a los 25 y me divorcié a los 28. Me comprometí por tercera vez a los 29 y se acabó a los 30, pero me quedé el anillo”, explicó Mia en su primer video, donde dejó a más de uno sorprendido.

Qué dijo Mia Khalifa sobre los casamientos y divorcios

Mia Khalifa se centró en un tema que suele ser taboo en algunas personas, tal como lo son los divorcios y las relaciones fallidas. “No debemos tener miedo de abandonar a los hombres. No estamos atrapados a ellos. El matrimonio no es superiormente moral, es un simple papeleo. Es un compromiso que haces con alguien, pero si sientes que no estás recibiendo nada de ese compromiso y lo estás intentando, te tienes que ir”, aconsejó Mia a una usuaria.

Luego, agregando un poco de humor, señaló la importancia de separarse en caso de que la relación no vaya para más y que se esté en un momento complejo.

“Sé que es difícil completar el papeleo, programar citas y hacer todas estas cosas, pero esta es tu vida. ¿Quieres quedarte atascado con alguien?”, sentenció.

Luego agregó: “Los divorcios son caros para todo el mundo. Tú sacrificarías tu independencia, tu felicidad y tu libertad por estabilidad financiera. ¿A qué coste? Deberías dejar de condicionarte pensando que no puedes cuidarte a ti misma. Puedes huir de los hombres y empezar tu nueva vida si no estás contenta con tu vida anterior”.

