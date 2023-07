Mia Khalifa se sacó el corpiño para entrar a la playa y revolucionó Instagram

Mia Khalifa tiene 30 años y es libanesa, aunque vive hace muchos años en Gran Bretaña. Ella saltó a la fama a través de la pornografía, como videos, fotos y películas. Hace unos años, decidió alejarse de dicho mundo y comenzar de nuevo, con un plus, millones de seguidores.

Las redes sociales de Mia reciben millones de likes y miles de comentarios en todas sus publicaciones. En la actualidad, posee 27.8 millones de seguidores en Instagram, y allí postea su vida diaria, sus diferentes trabajos, sus grandes lujos, sus momentos de óseo y diversión, y sus looks más trendy y sensuales.

Mia Khalifa Foto: Instagram

En esta oportunidad, Mia Khalifa compartió, vía historias de Instagram, un canal que usa a diaria con decenas de historias y charla con sus seguidores, una foto suya en el caribe. La modelo libanesa posó de espaldas en la orilla de la playa, ingresando al mar con el cielo, el océano y las rocas marinas de fondo.

La pose fue normal, ya que se encontraba caminado, lo inusual es que Mia solo lució la parte inferior de la bikini y se metió al mar sin corpiño. Usó una micribikini negra y la combinó con sus clásicos body chain que recorren desde su busto y abdomen, hasta su cintura y caderas.

Mia musicalizó el momento con la canción How Far I’ll Go de Auli’i Cravalho para la película de Disney, Moana. Teniendo en cuenta que la misma está situada en la playa.

Sin dudas, el look resaltó la figura de Mia, desde sus piernas y glúteos, hasta sus caderas, cintura y espalda. La modelo sabe como llevarse todas las miradas de las redes sociales.

El consejo de Mia Khalifa para las mujeres

Par ala revista Vogue, Mia Khalifa confesó que durante muchos años se sintió incómoda con su color de piel y dio un consejo para las mujeres que se encuentren en la misma situación: “no mires a tu alrededor, mira dentro de ti. Forje su propio conjunto de leyes para vivir y priorice su integridad por encima de todo. En una habitación llena de mujeres hermosas, confía en el hecho de que nadie puede hacer lo que te hace único”.