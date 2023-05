Mia Khalifa demostró su buen gusto para la moda con un look retro y casi muestra de más

Mia Khalifa es una de las influencers que más trasciende en las redes sociales. La modelo ya cuenta con más de 27 millones de seguidores quienes siempre están atentos a cada una de sus publicaciones ya que en ellas comparte los looks que elige para hacerle frente a su atareada agenda personal y laboral.

En este sentido, la ex actriz de cine para adulto compartió algunos videos y postales del outfit inspirado en los años 50s que eligió para disfrutar de un día junto a su amiga, Jenna Lee. Como no podía ser de otra manera, Mia subió la temperatura y no solo obtuvo miles de ‘likes’ sino también cientos de halagos.

Mia Khalifa posó ante la cámara con un outfit vintage y encendió Instagram

En las imágenes que la modelo subió a su cuenta oficial de Instagram se pudo observar que como prenda superior del outfit, Mia llevaba un chaleco en tono beige claro. Su diseño no contó con ningún tipo de estampado.

En cuanto a su confección, se observaron amplias solapas a cada uno de los lados a la altura de la cadera por lo que la prenda destacó su trabajada figura. Además, el chaleco tenía un pronunciado escote en V en el área delantera dejando a la vista su plano abdomen y también sus atributos en la zona del busto.

En cuanto al pantalón como la parte inferior del look, su corte era semi oxford, una elección en el mundo de la moda que se convirtió tendencia para muchas famosas del espectáculo, y entretenimiento internacional. Khalifa sumó un cinto marrón con figuras abstractas en tonos beige y finas líneas negras en su tela.

Por otro lado, Mia completó el look con un pañuelo azul y rosado sobre su cabeza que cubrió su extensa cabellera castaña oscuro junto a un par de lentes rectangulares verdes de vidrios negros. En cuanto a la joyería, la modelo decidió colocar un collar de perlas alrededor de su cuello en el que se vio una M en dorado para hacer honor a su propio nombre.