Mia Khalifa posó desde una bañera y preguntó: “¿Pueden guardar un secreto?”

Mia Khalifa es una de las influencers con más alcance internacional, fama que alcanzó con la actuación de videos y películas pornográficas, profesión a la que ya no se dedica. Al contrario, posee una red en la que crea contenido de ella misma y brinda adelantos en sus redes sociales.

La influencer tiene 30 años y 27.6 millones de seguidores en su perfil de Instagram, con publicaciones desde 500 mil hasta dos millones de likes y otros miles de comentarios. Además, ella se suele comunicar constantemente con su público a través de historias de Instagram, dónde muestra su día a día en concreto.

Mia Khalifa. Foto: Instagram Foto: Mia Khalifa

En esta oportunidad, posteo un video suyo, como adelanto de lo que pueden encontrar en su página web con suscripción. Como pie de foto preguntó: “¿pueden guardar un secreto?”. En el mismo, Mia lució tres looks, uno en el cual se encuentra totalmente desnuda y sumergida en una bañera, posando para la cámara y solo con cadenas doradas que recorren su cuerpo.

Otro look es uno casual y de entre casa, ya que usó en la parte inferior lo que parece un bóxer a rayas, arriba un minitop blanco y por encima un blazer oversize de color café. Completó el look con medias altas y unas zapatillas urbanas. El tercer look es total black con un top, un saco negro y sandalias.

La publicación recibió más de 539 mil likes y casi cuatro mil comentarios que halagan la belleza y sensualidad de Mia, su profesionalismo y el video en sí mismo. Teniendo en cuenta que la modelo transcurrió por cuatro locaciones, la calle, se subió a un auto, comió sobre una mesa y se sumergió en una bañera.

Los tatuajes de Mia Khalifa

Mia Khalifa posee varios tatuajes, principalmente se encuentran en sus brazos y en sus manos, pero también tiene otro en la zona de sus costillas. Los mismos hacen la personalidad de la modelo y le dan un toque especial a todos sus looks.