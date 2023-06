La panadería de su papá y su cable a tierra: así es el primer hogar donde vivió Emilia Mernes en Entre Ríos

Emilia Mernes no para de triunfar en el mundo de la música tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica. La cantante ha sabido hacerse un lugar dentro de la industria éxito tras éxito.

Sin embargo, si hablamos sobre su casa, bien se sabe que Mernes comparte convivencia con su novio, el trapero Duki. Además, ella misma asegura que no tiene domicilio fijo. Por su carrera, sus días oscilan entre Madrid, Barcelona, Miami, Buenos Aires o incluso el pueblo entrerriano en el que nació: Nogoyá.

Emilia Mernes se hizo su propio lugar dentro del género urbano.

“No sé dónde resido hoy, pero sí estoy segura de que mi pueblo es mi único lugar en el mundo”, aseguró en una entrevista la cantante, quien es muy abierta en sus redes sociales sobre su vida y su pasado antes de la fama.

Emilia Mernes en 2017, en las calles de su pueblo. Foto: instagram

Es que Emilia siempre hace referencia a su primer hogar, al cual detalla en más de una ocasión y al que regresó durante los primeros meses de la cuarentena estricta en 2020.

Emilia Mernes en plena pandemia Foto: instagram

Cómo es el hogar en el que creció Emilia Mernes

La cantante nació en octubre de 1996, en Nogoyá. La ciudad entrerriana está a cuatro horas de Ciudad de Buenos Aires. “Ha sido todo un desafío para mí. Fue como volver a ser la Emi de antes. Es muy loco, pero la verdad es que estoy muy feliz de poder estar en mi casa. Siempre agradezco que la pandemia me pudo agarrar acá en Nogoyá y no estando sola allá en Miami. Hubiera sido muy complicado”, expresó en 2020 cuando regresó a vivir en la casa de sus padres.

Emilia Mernes disfrutando de la naturaleza de Nogoyá Foto: instagram

“Por suerte puedo estar en mi casa trabajando en lo que se pueda, enfocada. No dejé de trabajar nunca, todo lo contrario”, contó Emilia en una entrevista sobre cómo es pasar los días en su pueblo natal. Además, relató que aprovechó para disfrutar del verde y la tranquilidad de Nogoyá.

Emilia Mernes en su Nogoyá natal Foto: instagram

A su vez, explicó cómo siguió con su música en Nogoyá: “Sigo haciendo muchas canciones. Me compré un equipo para trabajar en eso, estoy aprendiendo cosas nuevas: a producir, a grabar las voces. Acá no hay estudios donde pueda ir a grabarme así que tuve que tomar las riendas yo solita y me tiene bastante entretenida. Mirá si el día de mañana me hago productora, nunca se sabe”.

Emilia Mernes con su guitarra y su mascota Foto: instagram

A su vez, mostró varias fotos de la mascota que tiene la familia: pupi, un yorkshire terrier color dorado muy parecido al que acompañó durante muchos años a Susana Giménez. Volviendo a Emilia Mernes, la cantante se mostró en su casa de Nogoyá en la que en muchas ocasiones se fotografió en el living. Por lo que se ve en las imágenes es muy luminosa con piso de madera y amplios ventanales cubiertos de cortinados blancos. “Nogoyá es todo; es mi cable a tierra, mi hogar”, contó.

Emilia Mernes en su casa en Nogoyá Foto: instagram

La familia de Emilia Mernes está compuesta por dos hermanos mayores, su mamá y su papá que tiene una panadería en Nogoyá, que es herencia de su abuelo y en la que también trabajan sus tíos. Durante la pandemia, la cantante le hizo publicidad varias veces. “Me críe rodeada de mucho amor porque en Nogoyá, además, están mis amigas de toda la vida: las que conocí en el jardín de infantes y con las que me reúno cada vez que vuelvo. Es increíble poder ir y compartir eso con mi gente, o el mate, la comida de mi mamá, el pan calentito de la panadería de mi papá”, relató.

Emilia Mernes maneja la cuenta de Instagram de la panaderia de su padre (Instagram/@emiliamernes)

Es que la panadería es el negocio familiar que marcó la infancia y el hogar de Emilia, un negocio que casi llega a sus manos si no hubiera logrado alcanzar todo lo que ha alcanzado.

La convivencia de Emilia Mernes y Duki

Emilia comparte su hogar en Capital con Duki, con quien parece llevar una buena relación a pesar de algunos problemas de convivencia. “Juega al Valorant a las tres de la mañana y grita, porque se enoja”, explicó la cantante.

En una entrevista en 2019, la cantante contó que le gusta cocinar y sus especialidades son las pastas caseras, el pastel de papa, las tortas y otras cosas dulces, por lo que los ricos platos no faltan en su hogar.