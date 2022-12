Con su sello personal y mucho brillo: las uñas de Emilia Mernes furor para año nuevo

Emilia Mernes no solo conquista los corazones de sus fanáticos con su música, sino también con su look, y es que los vestuarios y los maquillajes que presenta en cada ocasión marcan tanto su estilo y su personalidad, algo que de hecho la llevó a lanzar “Emilia By Bluhend” su propia línea de brillos para los ojos.

Emilia Mernes enamora en redes. Foto: Instagram

Y en esta oportunidad, la cantante le dio protagonismo absoluto a sus uñas para mostrar el trabajo que realizaron hace solo unas horas. Se trató de un sutil tono nude perlado que aplicaron sobre las uñas de corta extensión con terminación circular, un detalle muy característico de la cantante.

La razón del cambio fue la festividad más cercana, y es que quería arrancar el año con un nuevo diseño que complemente con el look que llevará a la celebración.

Emilia Mernes presentó el trabajo que realizó en sus uñas. Foto: Instagram

Qué edad tiene Emilia Mernes

La cantante nació el 29 de octubre de 1996 en Nogoyá, Entre Ríos, y con solo 26 años se ha consagrado como una de las grandes artistas del momento que no solo triunfa a nivel nacional sino también internacional.

Emilia Mernes enamora a sus 27 años. Foto: Web

Y esto tuvo como base su paso por Rombai, una de las bandas que fue sensación hace algunos atrás, ya que la exposición de su talento le abrió las puertas a un mundo de oportunidades que comenzaría a recorrer como solista.