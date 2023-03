Futurista y con un árbol que la atraviesa: cómo es el extravagante penhouse de Elton John en Toronto

Elton John siempre ha estado un paso adelante con su música. A día de hoy, el reconocido artista británico cuenta con un amplio catálogo de hits bajo la manga que no pierden ni un poco de vigencia, escuchados tanto por sus fanáticos desde hace años como las nuevas generaciones.

Pero el intérprete de “Rocketman” parece estar también a la vanguardia en otro frente: su gusto por la arquitectura. Es que el cantante ha comprado una casa futurista y de lujo, a ser diseñada por uno de los arquitectos más famosos del mundo en la ciudad de Toronto, Canadá.

Cómo será la casa del futuro que compró Elton John

La casa, que aún no se construyó, será parte de un complejo de lujo llamado King Toronto que estará a cargo del multipremiado arquitecto danés Bjarke Ingels. La propiedad tendrá un árbol interior que atravesará desde planta baja hasta el primer piso.

La futurista casa de Elton John en Toronto Foto: collage vía país

El futurista penthouse que Elton compró en el barrio de West Toronto será de dos pisos y llevará por nombre “Treehouse” (casa del árbol). Contará con 798 metros cuadrados internos y cuatro terrazas que suman 182 metros cuadrados adicionales al aire libre.

La futurista casa de Elton John en Toronto Foto: Collage Vía País

El futuro hogar de John también contará con una elegante cocina de acero y una escalera curva de acero haciendo juego. Se integra a la perfección con el resto del conjunto ideado por Ingels, que presenta una silueta de bloques o cajas de vidrio apiladas de manera orgánica.

El conjunto del que hará parte la casa Foto: Collage Vïa País

El conjunto residencial, programado para terminar su construcción en el otoño de este año, está rodeado de árboles y zonas verdes. La casa del músico es una de los seis penthouses que ofrece la estructura.

La futurista casa de Elton John en Toronto Foto: Collage Vïa País

El amor por el diseño de Elton John

El fanatismo por la arquitectura del intérprete de “Your Song” no es del todo una novedad. “Si no fuera músico, me encantaría ser decorador”, había confesado en su momento. Entre sus propiedades, cuenta también una colorida casa en Los Ángeles y una lujosa propiedad en su natal territorio inglés.

Su primer casa, en Inglaterra, la compró en 1974, un año después de la salida de su álbum Goodbye Yellow Brick Road, la cual incluye algunas de sus más icónicas canciones, como “Bennie and the Jets” y “Candle in the Wind”. Es su casa estilo “tradicional”, y muy querida por el músico.

Pero en total, hoy tiene aproximadamente siete propiedades, incluyendo un apartamento en Venecia y una casa en Niza, Francia. “Siempre he tenido un proyecto de decoración andando, y porque siempre quiero hacer más, cada casa es un trabajo en progreso”, aseguró en su momento.