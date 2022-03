Eminem es uno de los artistas de rap más prestigiosos a nivel internacional. Su álbum “The Slim Shady EP” ganó un premio Grammy por Mejor Álbum de Rap y su tercer disco, “The Marshall Mathers LP”, publicado en el 2000, se convirtió en el álbum de hip hop más vendido de la historia.

10 cosas que no sabías sobre Eminem:

1- “Lose Yourself”, el tema que le dio un Oscar a Mejor Canción Original, fue escrita por Eminem de una sola pasada mientras filmaba “8 Mile”, la película protagonizada por él mismo, inspirada en su propia vida y sus comienzos como rapero.

2- Formó parte del Lollapalooza Argentina 2016 y declaró: “Es nuestra primera vez acá y ahora no queremos volver a casa” durante su show. Aunque ya no realiza largas giras ya que es un disparador para sus adicciones.

3- Confesó que Elton John lo llamaba todas las semanas durante su rehabilitación de las adicciones. Cuando Elton John se casó con su pareja, Eminem les envió dos anillos con diamantes gigantes.

4- La relación de Eminem con su madre nunca ha sido buena. En la canción “Cleanin’ Out My Closet”, Eminem dice que su ella le provocó Síndrome de Munchausen cuando era niño y aseguró que fue quien le provocó el abuso de las drogas, puesto que era adicta al Vallium. Ella lo demandó en el 2000 por lo que dice la canción “My Name Is”, donde afirma que es una drogadicta.

5- En los Premios Oscars 2022, Salma Hayek fue protagonista de una increíble anécdota con Eminem. La actriz contó tiempo más tarde cómo fue su encuentro con el rapero. Mientras Eminem ensayaba “Lose Yourself”, ella estaba bebiendo agua detrás del escenario, sin saber que su ídolo se presentaría en vivo. Finalmente, él bajó por donde estaba ella y Salma le escupió agua encima mientras le gritaba “Te amo, te amo”, luego ambos se tomaron una foto.

Salma Hayek y Eminem Foto: Twitter

6- Los creadores de “Rápido y Furioso” pensaron en Eminem para el papel que finalmente interpretó Paul Walker. Los ejecutivos querían una figura popular y el rapero, en ese entonces, era una de las celebridades más relevantes del momento.

7- Es uno de los raperos más ricos del mundo. Según un artículo de la revista Forbes de 2018, Eminem se encuentra en el Top 5 junto a Jay-Z, Dr.Dre, Diddy y Drake.

8- Es admirado por grandes figuras del deporte a nivel internacional como Cristiano Ronaldo, Mike Tyson, LeBron James y Tiger Woods.

9- Grabó una canción sobre la instrumental de “Diamond” antes que Rihanna. El productor Benny Blanco contó durante una entrevista con Zane Lowe que hizo la instrumental pensando en dársela a Kanye West o Lana Del Rey, pero sus colaboradores le sugirieron que se la enviase a Rihanna. Luego supo que Eminem ya había grabado una canción para esa pista

10- Acompañó a Barack Obama durante su presidencia. En su libro “A Promised Land”, el expresidente de los Estados Unidos de América aseguró: “En última instancia fue el rap el que mantuvo mi cabeza en el sitio correcto, especialmente ‘My 1st Song’ de Jay-Z y ‘Lose Yourself’ de Eminem. Ambas canciones trataban sobre desafiar a las posibilidades y ponerlo todo en juego (”Mira, si tuvieses un intento, una oportunidad de alcanzar todo lo que siempre quisiste, ¿la aprovecharías o la dejarías escapar?”) como se siente al sacar algo de donde no había nada. Las letras parecían hechas a medida para mi status de desvalido al principio.”