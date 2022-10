Eminem cumple 50 años: La vez que decidió rendir homenaje al rock argentino

El 17 de octubre de 1972 en Misuri, Estados Unidos, nació Marshall Bruce Mathers III quien, años más tarde, se convertiría en uno de los mejores raperos de todos los tiempos. Con sus álbumes WThe Slim Shady LP” y “The Marshall Mathers LP”, Eminem logró la popularización del hip hop en Estados Unidos y en el mundo entero. Así como también con su papel protagónico en la película “8 Mile”, que sirvió como factor fundamental para la expansión del freestyle en Argentina.

Sin embargo, esta no es la única gran conexión de Eminem con el país. También participó del festival Lollapalooza Argentina 2016 y, años más tarde, rindió tributo a Luis Alberto Spinetta en su álbum “Music To Be Murdered By”.

El homenaje de Eminem a Spinetta y Pescado Rabioso

Muchos artistas han homenajeado a la mítica banda de rock nacional, Pescado Rabioso. Sin embargo, el gesto de Eminem causó conmoción entre los fanáticos de la música argentina. El rapero decidió usar el sample de un tema del grupo liderado por Luis Alberto Spinetta en su canción “Stepdad”.

En pleno 2020, Eminem estrenó su álbum “Music To Be Murdered By” y sorprendió a todos con el sample de la reconocida banda argentina. El fragmento elegido pertenece al single “Ámame Peteribí” incluído en el álbum doble “Pescado 2″, cuyo vinilo salió en 1973.

La formación de Pescado Rabioso que grabó "Pescado 2": Spinetta, Lebón, Amaya y Cutaia.

Aunque ambos temas tienen significados completamente opuestos. Mientras que el tema de Pescado Rabioso habla del amor, señalando que si le aman siempre “de esta manera ninguna chica te podría amar”, Eminem decidió usar la instrumental para recordar lo mucho que odia a su padrastro.

Eminem

Por supuesto, el riff fue utilizado con la autorización de la familia Spinetta y los créditos figuran como coautores Luis Alberto Spinetta, Black Amaya y Carlos Cutaia, los integrantes del cuarteto que para ese disco completó David Lebón.

”Ta muy bueno el track de Eminem, obviamente es un sample que fue usado de manera legal y con autorización de la familia, súper orgulloso de que Pescado siga rompiéndola siempre!”, escribió Dante Spinetta en su momento.