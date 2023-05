¿El hombre definitivo? David Beckham mostró su rutina de skincare

No caben dudas que David Beckham es uno de los ex futbolistas más respetados en el mundo. Su impresionante trayectoria mantiene su nombre en lo más alto del fútbol mundial. Sin embargo, estos días, el ex deportista mantiene un perfil más bajo para disfrutar de su privacidad así también como de compañera de vida, Victoria e hijos en común.

David Beckham Foto: GOTHAM/GC IMAGES

Lo cierto es que David siempre fue un hombre que cuidó su figura y siempre demostró tener un gran gusto para la moda en sus diversas campañas como modelo. Ahora, Beckham se animó a mostrar cómo es su rutina de skincare con la que cuida de la higiene en su rostro.

David Beckham Foto: web

David Beckham abrió las puertas de su hogar para compartir una rutina de cuidado personal

David se mostró frente a la cámara de su celular semidesnudo con tan solo una toalla alrededor de su cintura. En un tono de broma, el ex futbolista remarcó que su esposa, Victoria, recomienda utilizar buena iluminación a la hora de crear contenido.

Acto seguido, Beckham empezó a explicar su técnica con la que se ocupa del cuidado de su pie mientras pasaba una brocha por su rostro -la cual aún no tenía ningún producto-. Finalmente, David admitió que no es muy hábil con el maquillaje para hacer un paréntesis y así, compartir que le encanta hidratar su piel y cuidar bien de ella.

El ex futbolista compartió su rutina de skincare con sus fanáticos a través de las redes sociales / Foto: Tik Tok Foto: Victoria Beckham

“Me gusta hidratar mi piel y cuidarla. Al parecer, esta es la mejor manera de hacerlo según Victoria Beckham Beauty”, expresó el ex futbolista en el corto clip que finalmente Victoria Beckham compartió en su cuenta oficial de TikTok.

Sobre el final del tutorial, David se mostró más relajado mientras intentaba mirar los resultados en el espejo de aquel procedimiento al que se animó a someterse frente a la cámara para el millón de seguidores con los que la modelo cuenta en aquella red social.