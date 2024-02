Cuánto cuestan las zapatillas de Los Simpson que usa Lionel Messi

Lionel Messi es el mejor jugador del mundo y cada vez que aparece en la cancha sorprende a todos con su destreza. Pero no solo eso sino que en Instagram tiene millones de seguidores que esperan ansiosos alguna publicación del “mejor del mundo” para demostrarle su eterno cariño y agradecimiento.

No hay dudas de que todo lo relacionado a la vida de Messi siempre es noticia en el mundo, el rosarino no solo es una estrella del fútbol sino que sus looks rápidamente generan tendencia, como fue el caso del rosa luego de que se sumara al plantel del Inter Miami, fue uno de los colores más usados.

Lionel Messi llevó una zapatilla exclusiva que se llevó todas las miradas ¿de qué trata? Foto: Julio Cortez

Esta vez causó furor porque se sumó a una de las tendencias del momento, las zapatillas de la prestigiosa marca Adidas que lanzó una colección exclusiva sobre el programa “The Simpson”. El jugador estuvo en una entrevista, pero su calzado se llevó toda la atención de los fanáticos.

Lionel Messi estuvo en una entrevista y su zapatilla se llevó toda la atención Foto: gentileza pronto

Cuáles son las zapatillas de “Los Simpson” que usó Lionel Messi y cuánto valen

El ídolo argentino estuvo en el lanzamiento del crucero de Royal Caribbean Icon of the seas en el puerto de la ciudad de Florida donde se mostró con un look deportivo de buzo rosa y pantalón de jogging negro con los escudos del equipo de Miami, pero las zapatillas de “Los Simpson” fueron las que destacaron.

El capitán de la Selección Argentina lució el modelo Forum Low de Adidas que aún no está disponible en el país. Las zapatillas son de color rosa con detalles en marrón, azul y violeta que muestra el living de la casa.

También están presentes Bola de Nieve, el gato, y Ayudante de Santa, el perro. Las zapatillas tienen un valor que ronda entre los $350 mil y los $450 mil, lo que sería 357 dólares o 330 euros.