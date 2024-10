Así es la habitación de Tati, el hijo de Lizy Tagliani: paredes empapeladas y muebles blancos

La vida de Lizy Tagliani y su esposo, Sebastián Nebot, dio un giro emocionante en agosto, cuando se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Tati. Después de un extenso proceso de adopción, el pequeño llenó de alegría su hogar y ahora los orgullosos padres están dedicados a crear un espacio especial para él.

Recientemente, Lizy compartió un conmovedor video en su cuenta de Instagram, donde mostró la habitación de Tati, deslumbrando a sus casi siete millones de seguidores. “Miren qué divino cómo me quedó el cuarto, con estos mueblecitos. Está espectacular. Me encanta esta parte de acomodar después del despiole que me deja”, inició la conductora, claramente emocionada por el nuevo capítulo en su vida.

Lizy Tagliani y Sebastián Nebot celebraron los 4 años de su hijo, Tati.

La decoración de la habitación de Tati, el hijo de Lizy Tagliani

La habitación de Tati refleja un estilo encantador, con paredes con un empapelado de rayas celestes y blancas que aportan un aire infantil. En el video, se puede observar una cama de madera blanca, adornada con un acolchado de la serie infantil “Patrulla Canina”, lo que sin duda hará las delicias del pequeño.

Además, los muebles están cuidadosamente elegidos para crear un ambiente acogedor: una pequeña mesa y silla a medida del niño, y una mesita de luz que sostiene una lámpara antigua con detalles violetas. “Esa lámpara no da mucho infantil, pero le encanta a él, no sé por qué. Es hermoso”, agregó Lizy, dejando entrever el cariño con el que elige cada detalle del cuarto.

Los muebles de la habitación del hijo de Lizy Tagliani.

El espacio también incluye un gran oso de peluche que parece ser el compañero perfecto para las horas de juego. Lizy, con una mezcla de emoción y humor, destacó: “La cama es cajón, así que puede recibir a un amiguito”. Esta frase revela su deseo de que Tati tenga experiencias compartidas desde temprano, fomentando la socialización con sus futuros amigos.

El camino de Lizy Tagliani hacia la maternidad

Lizy Tagliani, conocida por su carisma y humor en la pantalla, compartió con sus seguidores el viaje hacia la maternidad, un camino que fue muy esperado y lleno de emociones. En sus publicaciones, no solo muestra la alegría de ser madre, sino que también expresa sus desafíos y aprendizajes. “No soy muy buena decorando, jajajaja, pero estos muebles son lo más”, escribió en el pie del video, agradeciendo a la tienda donde adquirió los muebles por su paciencia y atención.

Los detalles de la habitación del hijo de Lizy.

Esta etapa de su vida no solo representa un cambio en su hogar, sino también en su corazón, lleno de amor por su pequeño Tati. Lizy Tagliani y Sebastián Nebot están listos para disfrutar de cada momento junto a su hijo, creando un hogar que no solo es visualmente atractivo, sino también cálido y lleno de cariño. La habitación de Tati es solo el inicio de un hermoso viaje familiar que recién comienza.