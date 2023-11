Así es el tratamiento facial que realiza la China Suárez antes de cada grabación para lucir la piel perfecta

La China Suárez es una de las figuras públicas más fashionistas del espectáculo nacional, cada vez que aparece frente a la cámara deja en claro que tiene un excelente gusto por la moda y las tendencias del momento.

Pero no sólo eso, además es embajadora de marcas internacionales de moda por lo que constantemente se encuentra de viaje o trabajando en proyectos ya sea de música o actuación. Estar todo el tiempo en movimiento la lleva a que tenga que cambiar sus looks, pero siempre atenta a las prendas y accesorios trends.

La China está muy atenta a las redes sociales, ya que por ahí busca interactuar con sus seguidores por lo que siempre comparte lo que usa o está haciendo en el momento. Mientras se encuentra grabando “Linda”, mostró cómo es su rutina antes de ir al trabajo.

La China Suárez reveló su secreto de belleza Foto: redes

La rutina facial que realiza la China Suárez para tener la piel intacta

La actriz compartió parte de su secreto de belleza para tener la piel relajada, que pueda circular la sangre y mejorar la elasticidad. Mediante un video contó que antes de grabar, le realizan masajes faciales para preparar la piel.

En el video la China se ve relajada con los ojos cerrados, mientras disfruta del masaje. “Ella es Dani, tiene manos mágicas y siempre que llego al rodaje antes de maquillarme me preparan la piel y me hace estos masajitos para que me circule la sangre, me relaje y para que la piel me quede linda”, comentó.

Luego explicó que el personaje que interpreta no lleva mucho maquillaje por lo que es importante que su piel se vea lo más natural posible.

Los masajes faciales son muy comunes para ayudar a mejorar la circulación, reducir las líneas de expresión y relajar los músculos del rostro. Además de que aporta más naturalidad a la cara porque alivia la tensión.