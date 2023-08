Ximena Capristo contra todos: se peleó con Marixa Balli, Nazarena Vélez y dio detalles de su alejamiento de Paula Chávez

Ximena Capristo acaparó toda la atención mediática debido a los intensos cruces en los que se ha visto envuelta durante su participación en LAM. La ex concursante de Gran Hermano no ha dejado de realizar confesiones que generan controversias. Un ejemplo reciente es cuando compartió detalles sobre su enfrentamiento con Paula Chaves y Pedro Alfonso.

Capristo rememoró el tenso intercambio que tuvo con estas figuras populares, desatando así un verdadero revuelo. Pero esto no fue todo, ya que Ximena fue más allá al abordar un asunto delicado relacionado con Gerardo Sofovich durante una transmisión de LAM.

Todo surgió en el contexto de la discusión entre Marixa Balli y Ximena Capristo. La propietaria de Xurama confesó que no mantiene una mala relación con la ex participante de Gran Hermano, sino que simplemente no han tenido la oportunidad de entablar una conversación, lo que ha impedido que establezcan un vínculo.

Sin embargo, el escenario de LAM se envolvió en la tensión con la presencia de Nazarena Vélez en la conversación. Fue entonces cuando Ximena Capristo lanzó acusaciones directas contra la actriz, elevando la tensión en los estudios de América TV con este enfrentamiento entre figuras famosas.

El reproche de Ximena Capristo a Nazarena Vélez

En un episodio particularmente tenso, Ximena reprochó a Nazarena Vélez por no haber brindado apoyo a Gerardo Sofovich en su momento de necesidad. Nazarena, con cierta culpa, confirmó esta acusación. Sin embargo, Ximena no se detuvo allí y lanzó una ácida frase dirigida a la madre de Barbie.

“Durante el difícil momento de Gerardo, tú (refiriéndose a Nazarena) no estuviste a su lado. Dejemos eso en claro. Nosotros, la compañía que lo rodeaba, estuvimos ahí por él. No fue antes de su fallecimiento; fue cuando atravesaba múltiples adversidades. Durante nuestra temporada en Carlos Paz, lo respaldamos mientras lidiaba con una profunda depresión”, afirmó Capristo.