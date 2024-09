Virginia de Bandana confesó cómo fue su romance secreto con un integrante de Mambrú

Bandana fue una de las bandas más populares del pop en el 2001 que llegó a conquistar al público con sus temas pegadizos. En ese entonces, estaba formado por Virginia, Lourdez, Lissa e Ivonne, fueron el dream team furor que llevaba la competencia con Mambrú, el grupo de hombres populares en esa época.

Como parte de los homenajes a las bandas eternas, Olga volvió a producir un día para recordar a los grupos más populares. Esta vez fue el turno del “Bandana y Mambrú Day”, los grupos que causaron furor dos décadas atrás volvieron a juntarse y explotar el streaming.

Mambrú en Olga

De las Bandana estuvieron presentes Virginia y Lourdez, mientras que de los chicos de Mambrú estuvieron cuatro de los cinco integrantes: Manu, Tripa, Milton y Pablo. Además, se sumaron varios cantantes a interpretar los clásicos de las bandas.

Bandana en Olga

La revelación de Virginia de Bandana sobre su romance con un Mambrú

En la charla con Soñé que Volaba, el programa que conduce Migue Granados, Virginia Da Cunha reveló una interna entre las dos bandas populares del 2001. La cantante contó que estuvo en pareja con Milton Amadeo de Mambrú, pero que era una historia secreta porque tenían prohibido.

“Estuvimos casi tres años de novios. Los primeros dos años fue un romance escondido. La verdad una mierd*, no podíamos salir a tomar un café, a tomar un helado, no podíamos ni salir de donde vivíamos. Yo tenía que estar escondida en el auto”, contó Virginia sobre su romance con Milton.

Mambrú y Bandana en Olga

Luego la ex Bandana explicó que estaba prohibido por el furor que generaban los Mambrú en esa época, por lo que no se podían mostrar en pareja, y menos con alguien conocido porque no podían romper la regla de la banda.

“Las chicas no podían romper la ilusión de estar con él”, señaló Virginia sobre su historia de amor con Milton en la época furor de las dos bandas.